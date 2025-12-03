Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│艾宁夏兰特收录英超100球 仅111场史上最快 「曼城前锋就系不停入波﹗」

更新时间：11:00 2025-12-03 HKT
曼城在周二英超快车作客5:4击败富咸，先开纪录的一球由射手艾宁夏兰特(Erling Haaland)取得。这球是夏兰特个人在英超第100个入球，只用了111场就达成此里程碑，是英超历史上最快取得百球大关的球员。这名挪威中锋表示这是值得骄傲的时刻，但很快就重拾冷酷的本色，指曼城的前锋就是不停士哥，这只是自己的工作而已。

英超最快百球先生

艾宁夏兰特于16分钟接应翼锋谢利美杜古的传中，12码点撞射破网，为曼城先开纪录之余，并收录本季第15个英超入球，继续在射手榜遥遥领放。而这球亦是他2022年登陆英超以来第100个入球，是历来第35位英超百球先生，他只用了111场就达成，是英超历史上最快取得百球大关的球员，比旧纪录保持者舒利亚快了13场，第3位是141场的哈利卡尼。

艾宁夏兰特先开纪录。路透社
夏兰特：入波是我的工作﹗

这名25岁挪威今场还收录2次助攻，以出色表现贺里程碑，他矢言这是骄傲的时刻：「这是值得骄傲的时刻。为同一球会入百球意义非凡，而且这么快就达成这个成就真的太棒了，我感到自豪和高兴。」此子之后迅即回复冷酷的本色：「我已经说过很多次了，曼城的前锋就是要不停取得入球，这是我的工作而已。」

不满今仗仅入1球

此子还指下一个目标，是再入一百球。同时他亦表示今仗应该要上演帽子戏法，但最终只入一球，所以回去要再练习射门。

夏兰特不满今场只入1球。路透社
夏兰特当选今场最佳球员，贺自己百球里程碑。路透社
