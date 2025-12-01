英超｜马列斯卡批评球证执法不一 轩卡派尔肘击查洛巴不用罚

车路士于周日的英超榜首大战，有摩西斯卡些度被逐，大部分时间十人应战下作客1:1赛和阿仙奴。蓝狮主帅马利斯卡（Enzo Maresca）赛后狠批球证执法，怒轰近期连串的判决标准不一，对车路士极不公平。

承认红牌 质疑判决双重标准

马利斯卡赛后坦承，中场大将摩西斯卡些度（Moises Caicedo）在38分钟因鲁莽拦截米基尔马连奴（Mikel Merino）而领红牌是罪有应得；但批评球证执法不一：「为何对手守将轩卡派尔（Piero Hincapie）肘击杜利奥查洛巴（Trevoh Chalobah），导致其面颊明显肿胀，却能逃过处罚？」

他更重提十一月作客热刺的比赛，当时宾坦古亚（Rodrigo Bentancur）对列斯占士（Reece James）的犯规，与今仗卡些度的动作相类似，但前者却同样能避过红牌。马利斯卡说：「作为领队，我很难理解为何他们用不同的方式判决。卡些度的是红牌，宾坦古亚的也是红牌，那为何当时不给他红牌？我实在无法理解。」

查洛巴被肘击球证视而不见

对于查洛巴被肘击一事，马利斯卡透露他与球证安东尼泰莱（Anthony Taylor）的对话：「我问了球证，他对我说那不是一次肘击。这就是他的说法。（查洛巴）半场时眼睛都黑了，需要冰敷，但他们就是用不同的方式去判决。」

