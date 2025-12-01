英超｜阿仙奴1：1逼和十人车路士 阿迪达：失波后花了时间平复情绪

阿仙奴与车路士今晨于英超合演伦敦打吡，主场的车路士于38分钟少踢一人下先开纪录。阿仙奴最终以1：1逼和车路士，领队阿迪达（Mikel Arteta）认为球队在失波后，「花了一些时间才平伏情绪，重新站稳阵脚」。

卡些度38分钟被逐

车路士于18分钟有黄金机会，但艾斯迪华奥（Estevao Willian）的近门抽射一飞冲天。「蓝战士」更于38分钟踢少个，摩西斯卡些度（Moisés Caicedo）踩中米基尔马连奴（Mikel Merino） ，球证起初出示黄牌，经VAR翻看后改为直接红牌，将卡些度逐出场。阿仙奴于上半场补时有开纪录的机会，但加比尔马天尼利（Gabriel Martinelli）地波射近柱，车路士门将罗拔山齐士（Robert Sánchez）落地快扑走。两军半场互交白卷。

卡些度38分钟被逐。路透社

少踢一人的车路士先开纪录。路透社

马连奴为阿仙奴抢回1分。路透社

车路士1：1阿仙奴。路透社

阿仙奴榜首领先曼城5分

少踢一人的车路士于下半场打破缺口。48分钟一次左路角球，杜利奥查洛巴（Trevoh Chalobah）于前柱头槌跣入，车路士领先1：0。阿仙奴于59分钟扳平1：1，马连奴接应布卡约沙卡右路传中顶入。88分钟，马连奴于禁区顶射地波，山齐士再次落地够快挡走皮球。最终阿仙奴与车路士踢成1：1，「兵工厂」赛后以9胜3和1负得30分续排榜首，领先次席的曼城5分。车路士则跌落第3位，录得7胜3和3负得24分。

马列斯卡：11人打11人时 己队表现优胜

阿仙奴领队阿迪达赛后表示：「这是一场硬仗。两军都采取极高强度和具侵略性的踢法，每次拚抢都感受到这场比赛有多重要。下半场我们没有真正稳定下来，因为他们先入球，情绪上需时平复。我们花了一些时间才重新企稳阵脚，变得更有耐性。」车路士领队马列斯卡（Enzo Maresca）则赞赏球队的表现：「11个打11个时，我们的表现比对手好。十人应战非常艰难，但我们的应对极佳。」