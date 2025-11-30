Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美职季后赛｜国际迈阿密5:1胜纽约城夺东岸冠军 美斯首闯美职联季后赛决赛

足球世界
更新时间：11:03 2025-11-30 HKT
发布时间：11:03 2025-11-30 HKT

美斯（Lionel Messi）等待超过两年，终于迎来捧起美职联总冠军的机会！周六美职季后赛东岸决赛国际迈阿密(迈亚密国际)对纽约城，迈亚密凭借达迪奥艾伦迪（Tadeo Allende）上演帽子戏法，以5:1狂数纽约城夺东岸冠军，历史性首次杀入总决赛，并将坐拥主场之利。

艾伦迪连中三元 平季后赛纪录

25岁的阿根廷前锋艾伦迪上半场已梅开二度，为国际迈亚密奠下胜利基楚，下半场他再入一球完成帽子戏法，追平了MLS季后赛的单场入球纪录，成为球队晋级的最大功臣。开赛仅14分钟，艾伦迪便接应队友在禁区内的妙传，冷静以一记斜射破网。8分钟后，他再接应佐迪艾巴（Jordi Alba）的精准长传，飞身头槌破网，迅速将比分扩大。

球王甘做绿叶 献关键助攻

纽约城虽在半场前凭借一次角球攻势由赫克（Justin Haak）头槌追回一球，但换边后，国际迈阿密发动了更猛烈的攻势。下半场，美斯送出助攻，帮助队友施维迪（Mateo Silvetti）轻松射入。其后，佐迪艾巴更以一记极具想像力的后脚助攻，让施高菲亚（Telasco Segovia）建功，加上艾伦迪完成帽子戏法，最终锁定5:1的胜局，率先晋身季后赛总决赛。

锁定决赛主场之利

由于国际迈阿密的常规赛积分有65分，较西岸决赛的两队温哥华白帽及圣地牙哥FC同样多两分，意味著国际迈亚密于总决赛获得主队身份，在自家的蔡斯体育场（Chase Stadium）静候最终决赛的对手，向队史首个MLS总冠军发起冲击。

