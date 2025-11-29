足球│39岁沙治奥拉莫斯想回归欧洲联赛 目标参加明年世界杯

目前于墨西哥确霸蒙特雷效力的一代西班牙中坚沙治奥拉莫斯，据报想离开墨西哥球坛重返欧洲联赛，最理想是回到西甲，目标是想重返西班牙国家队，参加明年夏天的美加墨世界杯。

拉莫斯希望回归欧洲重返国家队

西班牙电台《西班牙六台》周五报导，39岁的沙治奥拉莫斯想转换环境，一方面是希望找回接近家乡的生活环境，另一方面是想重新融入欧洲足球的节奏，以便重新返回西班牙国家队，参加明年夏的世界杯。这名前西班牙队长认为，只要在竞争更激烈的联赛效力，就可以说服到狂牛教练迪拿富安迪，重新考虑自己。事实上另一位西班牙中坚拿朴达亦有相同举动，他今季从艾纳斯回归西甲，加盟旧会毕尔包，重新成为国脚。

2021年起再无为狂牛披甲

沙治奥拉莫斯自2021年起再无为西班牙披甲，2年后因迪拿富安迪表明不会再征召他，而决定退出国家队。同时此子今年初离开欧洲球坛，加盟蒙特雷，至今在30场各项赛事攻入7球，竞技状态不俗。