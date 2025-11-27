Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜亚洲足协批准大埔亚冠二赛前默哀 球员戴黑纱悼火灾死者

足球世界
更新时间：15:40 2025-11-27 HKT
发布时间：15:40 2025-11-27 HKT

大埔足球会将于今午举行的亚洲足协冠军联赛二级杯（亚冠二）赛事中，悼念大埔宏福苑五级火灾的死伤者。球会今日透过社交媒体宣布，已获亚洲足协（AFC）批准，球员将在比赛中佩戴黑色臂纱，并在赛前进行一分钟默哀仪式，以表达沉痛哀悼。

球队上下感难过 表明「与社区并肩」

大埔足球会表示，球队在昨日完成赛前官方训练、积极备战今晚赛事后，才得悉区内发生严重火灾的消息，令一众教练及球员都感到非常难过。

作为一支植根社区的地区球队，球会强调要「与社区并肩」，因此迅速向亚洲足协申请，在今晚的国际赛事中佩戴黑色臂纱作赛，以悼念火灾中的逝者，并寄望伤者与死者家属能早日渡过难关，其申请亦已获得批准。

赛前将办一分钟默哀仪式

除了佩戴黑纱，球会亦刚再获亚洲足协批准，在今晚赛事开始前，全场将进行一分钟的默哀仪式。

大埔足球会特别在声明中，感谢亚洲足协以及今晚的对手、来自澳洲的FC麦克阿瑟（FC MacArthur）对事件的关注和支持，体现了无分国界的体育精神。

同时，球会亦向连日来不眠不休扑救的消防人员，以及在事件中互相支援的区内居民，致以由衷的感谢，并祈愿「天佑大埔，天佑香港」。

