世界杯｜国际足协轻判C朗缓刑惹公愤 随时引发司法战

国际足协就葡萄牙前锋C朗拿度（Cristiano Ronaldo）红牌获改判缓刑一事，恐将引发一场诉讼。针对C朗拿度的红牌禁赛令，国际足协今次轻判让C朗赶及在世界杯决赛周分组赛首轮上场，此举不但惹来全球广泛批评，更有消息指，葡萄牙在世界杯的潜在对手，正考虑将FIFA告上国际体育仲裁法庭（CAS），务求推翻这项裁决。

三场禁令变一场 做法史无前例

事件源于C朗在早前的世界杯外围赛中，因肘击爱尔兰球员奥沙而被直接罚下。按照FIFA纪律章程第36条，涉及「肘击、拳击、踢、咬、吐口水或击打对手」等攻击行为，应被罚至少禁赛三场。然而，国际足协最终却将其三场禁令中的两场作缓期执行，在C朗自动停赛一场后，他实际上已可为国家队披甲，顺利出战世界杯决赛周。

据英国《每日邮报》披露，在世界杯分组赛中与葡萄牙同组，并本应因C朗停赛而受益的国家，都有可能向位于瑞士的CAS提出申诉，要求恢复原有的三场禁赛令。

潜在对手磨拳擦掌 法律挑战难度高

据悉任何申诉方必须证明他们因国际足协的决定而受到直接影响，并且有值得保护的合法权益。今次事件中，他们需要证明，外围赛入5球的C朗如果被允许上阵，他们从分组赛出线的机会将会降低。申诉方同时需要证明国际足协的决定是错误的，但考虑到国际协纪律程序的酌情权性质，这将是一项艰巨的任务。

世界杯的抽签仪式将于下周五在华盛顿举行。英格兰虽不会与葡萄牙同组，但苏格兰，以及有机会透过附加赛晋级的爱尔兰、北爱尔兰和威尔斯，都有可能成为葡萄牙的对手，并成为潜在的申诉方。