Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯｜国际足协轻判C朗缓刑惹公愤 随时引发司法战

足球世界
更新时间：10:42 2025-11-27 HKT
发布时间：10:42 2025-11-27 HKT

国际足协就葡萄牙前锋C朗拿度（Cristiano Ronaldo）红牌获改判缓刑一事，恐将引发一场诉讼。针对C朗拿度的红牌禁赛令，国际足协今次轻判让C朗赶及在世界杯决赛周分组赛首轮上场，此举不但惹来全球广泛批评，更有消息指，葡萄牙在世界杯的潜在对手，正考虑将FIFA告上国际体育仲裁法庭（CAS），务求推翻这项裁决。

三场禁令变一场 做法史无前例

事件源于C朗在早前的世界杯外围赛中，因肘击爱尔兰球员奥沙而被直接罚下。按照FIFA纪律章程第36条，涉及「肘击、拳击、踢、咬、吐口水或击打对手」等攻击行为，应被罚至少禁赛三场。然而，国际足协最终却将其三场禁令中的两场作缓期执行，在C朗自动停赛一场后，他实际上已可为国家队披甲，顺利出战世界杯决赛周。
据英国《每日邮报》披露，在世界杯分组赛中与葡萄牙同组，并本应因C朗停赛而受益的国家，都有可能向位于瑞士的CAS提出申诉，要求恢复原有的三场禁赛令。

潜在对手磨拳擦掌 法律挑战难度高

据悉任何申诉方必须证明他们因国际足协的决定而受到直接影响，并且有值得保护的合法权益。今次事件中，他们需要证明，外围赛入5球的C朗如果被允许上阵，他们从分组赛出线的机会将会降低。申诉方同时需要证明国际足协的决定是错误的，但考虑到国际协纪律程序的酌情权性质，这将是一项艰巨的任务。
世界杯的抽签仪式将于下周五在华盛顿举行。英格兰虽不会与葡萄牙同组，但苏格兰，以及有机会透过附加赛晋级的爱尔兰、北爱尔兰和威尔斯，都有可能成为葡萄牙的对手，并成为潜在的申诉方。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
股市
33分钟前
大埔宏福苑五级火．直播｜增至55人死 4座大致救熄3座火势受控 李家超视察灾场
突发
4小时前
大埔宏福苑五级火丨MAMA紧急改内容火焰舞台消失 传周润发杨紫琼不出席 大会公开最新安排
01:51
大埔宏福苑五级火丨MAMA紧急改内容火焰舞台消失 传周润发杨紫琼不出席 大会公开最新安排
影视圈
3小时前
宏福苑五级大火｜最后通话听妻喊「好大烟 顶唔顺」 丈夫盼妻子尽快获救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
01:20
宏福苑五级大火｜最后通话听妻喊「好大烟 顶唔顺」 丈夫盼妻子尽快获救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
社会
5小时前
大埔宏福苑五级火｜李嘉诚基金会捐3000万支援火灾 周大福集团捐2000万 小米及腾讯基金会各捐1000万
大埔宏福苑五级火｜李嘉诚基金会捐3000万支援火灾 周大福集团捐2000万 小米及腾讯基金会各捐1000万
商业创科
2小时前
大埔宏福苑五级火丨主播陈嘉欣声音颤抖报道惨剧 误传家园被毁获全港力撑专业表现
大埔宏福苑五级火丨主播陈嘉欣声音颤抖报道惨剧 误传家园被毁获全港力撑专业表现
影视圈
4小时前
大埔宏福苑五级火｜宏福苑居民最痛自白 廿年成长痕迹一夜清零 字字泣血全网动容：「This is my first death」｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜宏福苑居民最痛自白 廿年成长痕迹一夜清零 字字泣血全网动容：「This is my first death」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
大埔宏福苑五级火丨特约演员林子幸被轰推销保险「发死人财」 TVB发声明割席强烈谴责 林子幸深夜道歉
大埔宏福苑五级火丨特约演员林子幸被轰推销保险「发死人财」 TVB发声明割席强烈谴责 林子幸深夜道歉
影视圈
5小时前
大埔宏福苑五级火︱曾任法团顾问 当区区议员黄碧娇：不清楚工程最新进度不便回应
00:38
大埔宏福苑五级火︱曾任法团顾问 当区区议员黄碧娇：不清楚工程最新进度不便回应
政情
2小时前
大埔宏福苑五级火｜殉职消防拍拖10年 女友发帖道别：你系我嘅骄傲 好想再拖住你只手
大埔宏福苑五级火｜殉职消防拍拖10年 女友发帖道别：你系我嘅骄傲 好想再拖住你只手
突发
46分钟前