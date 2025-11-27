Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联｜麦巴比「大四喜」 皇家马德里作客4：3挫奥林比亚高斯

皇家马德里今晨于欧联作客奥林比亚高斯，凭基利安麦巴比「大四喜」，以4：3险胜对手。

麦巴比上半场7分钟内入3球

皇家马德里于8分钟失守，奥林比亚高斯于禁区顶几下短传，最终由捷昆奴（Chiquinho）射入。皇马之后凭麦巴比7分钟内连中三元反超前，先是22分钟接应云尼斯奥斯祖利亚（Vinicius Junior）的直线射入，及后于24分钟接应右路传中头槌破网。29分钟，卡马云加（Eduardo Camavinga）于中圈附近将皮球笠向前场，奥林比亚高斯守将「装越位」失败，入楔的麦巴比无人看管下轻松射入，皇马反超前3：1。云尼斯奥斯32分钟接应麦巴比传送将皮球送入网，但后者越位在先入球无效。皇马半场以3：1领先奥林比亚高斯。

麦巴比个人大四喜。路透社
皇马作客以4：3险胜奥林比亚高斯。路透社
奥林比亚高斯主场仅败。路透社
奥林比亚高斯于52分钟凭泰利美（Mehdi Taremi）的入球追成落后2：3，皇马于60分钟再次是麦巴比入球，他接应云尼斯奥斯于左路地波传送轻松射入，个人「大四喜」。奥林比亚高斯于81分钟再次追近，卡比（Ayoub El Kaabi）接应左路传中，无人紧逼下顶成3：4。皇马最终仍然保住胜局，以4：3击败奥林比亚高斯，赛后以4胜1负得12分排第5位，奥林比亚高斯则以2和3负得2分跌落33位。

