欧联｜利物浦1：4燕豪芬 近12场第9败

足球世界
更新时间：07:30 2025-11-27 HKT
发布时间：07:30 2025-11-27 HKT

利物浦今晨于欧联主场斗燕豪芬，以1：4落败。「红军」各项赛事近12场输第9场，自1992年来首次连续3场失3球或以上。

云迪积克犯手球输12码

利物浦5分钟便输12码，燕豪芬的祖尔华亚文（Joey Veerman）开出角球，云迪积克（Virgil van Dijk）手部举高于头并拍中皮球；燕豪芬由比列锡（Ivan Perišić）操刀中鹄。主队于16分钟扳平，加普（Cody Gakpo）射门被挡出，苏保斯拉尔（Dominik Szoboszlai）补中。利物浦半场与燕豪芬踢成1：1。

云迪积克犯手球输12码。路透社
云迪积克犯手球输12码。路透社
利物浦1：4燕豪芬。路透社
利物浦1：4燕豪芬。路透社
主场的利物浦提早离场。路透社
主场的利物浦提早离场。路透社
利物浦自1992年来首次连续3场失3球或以上。路透社
利物浦自1992年来首次连续3场失3球或以上。路透社

下半场连失3球

利物浦于下半场连失3球。56分钟，燕豪芬的古斯迪尔（Guus Til）接应直线射成2：1。利物浦于73分钟再失守，伊巴希马干拿迪（Ibrahima Konate）的失误令燕豪芬前锋列卡度柏比（Ricardo Pepi）能够引球入禁区兼起脚，他的射门虽然中柱，但队友迪奥治（Couhaib Driouech）随即补中。燕豪芬于92分钟一次，迪奥治人个人梅开二度。

自1992年来首连续3场失3球或以上

最终利物浦于主场以1：4不敌燕豪芬，各项赛事近12场输第9场，自1992年9月来首次连续3场失3球或以上；他们对上两场于英超先后以0：3不敌曼城和诺定咸森林。利物浦赛后以3胜2负得9分，跌落第13位；燕豪芬则以2胜2和1负得8分，升上第15位。

