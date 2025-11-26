韦斯活离任后 港足帅位虚悬 卢比度表示已经准备好

前香港足球代表队主帅韦斯活的离任，让香港足球代表队主帅的悬缺，成为本地球坛焦点。东方足球队主教练卢比度，在今天（周四）亚冠杯2的赛前记者会上透露「我只能说，我已经做好了充分的准备。」迎接执教港队的挑战。

卢比度：已准备好迎接挑战

在今日举行的亚冠杯2赛前记者会上，有记者直接问卢比度对于香港队主教练职位的兴趣。卢比度透露了他有意接执教港队：「我认为现在不是时候讨论，我只能说，我已经准备好了，我已经做好了充分的准备。」尽管他并未进一步透露是否已与足总进行接触，因其专注于即将到来的亚冠赛事，但这番清晰表态已将他的意愿公诸于世。

韦斯活离任主帅 足总启动全球招聘

韦斯活于去年8月接手港队，但在东亚杯等重要赛事中的临场指挥能力备受质疑，更因多次公开表示「不在乎球迷关系」，成为球迷口中的「抢口教练」。在本月16号港队亚洲杯小组赛1:2不敌新加坡后，教练韦斯活赛后被外界炮轰换人迟缓和临场应变欠佳，下台的呼声不绝于耳。

仅六天之后香港足球总会便宣布与前任主教练韦斯活结束合作，并将以公开招聘形式遴选新任主帅。卢比度在此节骨眼上公开表达执教意愿，时机耐人寻味。足总发言人早前表示，招聘程序将全面考虑候选人的战术理念、执教往绩及对香港足球的熟悉程度。 这位在港超的教头，能否获得足总青睐，带领港队开启新篇章。

记者、摄影：廖伟业