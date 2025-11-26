Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

韦斯活离任后 港足帅位虚悬 卢比度表示已经准备好

足球世界
更新时间：20:02 2025-11-26 HKT
发布时间：20:02 2025-11-26 HKT

前香港足球代表队主帅韦斯活的离任，让香港足球代表队主帅的悬缺，成为本地球坛焦点。东方足球队主教练卢比度，在今天（周四）亚冠杯2的赛前记者会上透露「我只能说，我已经做好了充分的准备。」迎接执教港队的挑战。

卢比度：已准备好迎接挑战

在今日举行的亚冠杯2赛前记者会上，有记者直接问卢比度对于香港队主教练职位的兴趣。卢比度透露了他有意接执教港队：「我认为现在不是时候讨论，我只能说，我已经准备好了，我已经做好了充分的准备。」尽管他并未进一步透露是否已与足总进行接触，因其专注于即将到来的亚冠赛事，但这番清晰表态已将他的意愿公诸于世。

韦斯活离任主帅 足总启动全球招聘

韦斯活于去年8月接手港队，但在东亚杯等重要赛事中的临场指挥能力备受质疑，更因多次公开表示「不在乎球迷关系」，成为球迷口中的「抢口教练」。在本月16号港队亚洲杯小组赛1:2不敌新加坡后，教练韦斯活赛后被外界炮轰换人迟缓和临场应变欠佳，下台的呼声不绝于耳。

仅六天之后香港足球总会便宣布与前任主教练韦斯活结束合作，并将以公开招聘形式遴选新任主帅。卢比度在此节骨眼上公开表达执教意愿，时机耐人寻味。足总发言人早前表示，招聘程序将全面考虑候选人的战术理念、执教往绩及对香港足球的熟悉程度。 这位在港超的教头，能否获得足总青睐，带领港队开启新篇章。 

记者、摄影：廖伟业

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:17
LIVE‧持续更新｜大埔宏福苑五级火 增至13人死亡34伤 李家超抵威院探望伤者
突发
1小时前
大埔宏福苑五级火｜周四及周五政府选举论坛暂停 多个政党煞停选举工程 支持救援善后
大埔宏福苑五级火｜政府宣布周四及周五选举论坛暂停 多个政党煞停选举工程 支持救援善后
政情
4小时前
大埔宏福苑五级火‧有片｜宏昌阁地下棚架先起火 仅10分钟烧通天 途人大叫：点解无警钟
01:41
大埔宏福苑五级火‧有片｜宏昌阁地下棚架先起火 仅10分钟烧通天 途人大叫：点解无警钟
突发
5小时前
网民拍摄到大批深圳消防在莲塘口岸外集结，疑准备来港协助求火。FB@关你车事
大埔宏福苑五级火｜深圳消防5个中队 莲塘口岸候命来港支援
即时中国
3小时前
大埔宏福苑五级火｜多幢楼宇被波及火柱摹天 居民有家归不得：大厦维修变痛失家园
02:12
大埔宏福苑五级火｜多幢楼宇被波及火柱擎天 居民有家归不得：大厦维修变痛失家园
突发
6小时前
大埔宏福苑五级火｜涉3.3亿元大维修风波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投诉工人吸烟
01:41
大埔宏福苑五级火｜涉3.3亿元大维修风波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投诉工人吸烟
社会
6小时前
大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络
03:51
大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜中华基督教会冯梁结纪念中学安置近400疏散居民 送往东昌街社区会堂
大埔宏福苑五级火｜中华基督教会冯梁结纪念中学安置近400疏散居民 有酒店提供客房安顿
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜居民闻家园被焚崩溃大哭 举牌寻失散家人下落
大埔宏福苑五级火｜居民闻家园被焚崩溃大哭 举牌寻失散家人下落
突发
2小时前
习近平对大埔宏福苑火灾死难者表示哀悼。新华社
大埔宏福苑五级火｜习近平向死伤者慰问 要求驻港联络办全力支援
即时中国
3小时前