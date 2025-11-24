Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│伊斯「二次伤害」热刺 首战北伦敦打吡即演帽子戏法

周日英超北伦敦打吡，热刺作客1:4大败予阿仙奴，主队表现最出色的球员，就是大演帽子戏法的锋将伊比尔治伊斯。这名27岁英格兰锋将更是「二次伤害」热刺，皆因后者今夏力邀他加盟，更接近成事阶段，可是兵工厂最后关头出手成功抢人，此子今仗更亲手拔「刺」。

伊斯左右脚开弓入3球

阿仙奴今仗战至36分钟，由锋将李安度杜沙特打破僵局，之后就进入伊比尔治伊斯的世界。这名27岁锋将换边前接应迪格兰赖斯的妙传，右脚快射破网，下半仅1分钟就左脚地波劲射得手。热刺其后靠李察利臣的精彩笠射追成较接近纪录，但伊斯再次出手在禁区一控一射冷静射入，大演帽子戏法带领枪手大胜4:1。

伊斯(左)左右脚开弓，攻入3球。路透社
伊斯(左)左右脚开弓，攻入3球。路透社
伊斯(红衫)三度射破热刺大门。路透社
伊斯(红衫)三度射破热刺大门。路透社
伊斯戴帽，按惯例带走比赛皮球。路透社
伊斯戴帽，按惯例带走比赛皮球。路透社
热刺被伊斯「二次伤害」。路透社
热刺被伊斯「二次伤害」。路透社

北伦敦打吡近47年来首人戴帽

伊斯首次为阿仙奴对热刺即戴帽，成为历来第4位于北伦敦打吡上演帽子戏法的球员，亦是47年来第一位。恰巧这个是英超历史上第400个帽子立戏法，就更加有意义，他矢言能够在如此重要的比赛首次戴帽，十分开心：「我今天(周日)就祈祷能上演帽子戏法，而我真的做到了，所以非常感谢上帝。我的家人们都在这里，能在他们面前完成这一切，变得更加特别。这是一场重要的比赛，能够士哥和取胜，真的很开心。」

季前拒热刺加盟阿仙奴

而对热刺而言，这个帽子戏法犹如「二次伤害」。热刺在今夏转会市场开启不久，就已经与伊斯的前球会水晶宫接洽，当时两间球会就转会费已达成共识，伊斯本人亦与热刺倾妥个人条款，接近成事阶段，可是其青训生涯首支球队阿仙奴突然出手，自细就是枪手球迷的他立即推掉热刺，接受枪手的邀请，以6750万镑加盟。不过热刺领队汤马士法兰克就认为输波与自己表现差有关：「我们始终无法摆脱被动，而且未能赢得足够多的对抗，这就是原因。」

阿仙奴于榜首领先6分。路透社
阿仙奴于榜首领先6分。路透社
伊斯连中三元。路透社
伊斯连中三元。路透社
杜沙特为阿仙奴打开纪录。路透社
杜沙特为阿仙奴打开纪录。路透社

