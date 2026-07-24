阿甲｜地头步步为营 博沙士菲仅胜

沙士菲 VS 科尔多瓦学院

香港时间周六早上5:58开赛

推介：入球大细 [2/2.5] 细

沙士菲防守表现持续稳健，同时组织核心迪亚高华迪斯表现顶级。球队有这位智利国脚中场的穿针引线，今仗阿甲面对科尔多瓦学院值得看高半线，惟大胜有难度，推介入球大细2/2.5球的「细」更实际。

沙士菲在首阶段于阿甲A组排第3，主场和作客同样保持相若水准，16战共7胜7和2负，稳定度高是其明显特点。尤其在防守方面，场均更只失0.75球，预期失球仅15.9。同时，球队场均做出18.8次抢截，展现出极强的压逼与纪律。

进攻方面，他们在对手禁区内触球达346次，创造了34次重大入球机会，预期入球差高达+5.3。配合艾马菲达尼球场的主场威力，沙士菲在今场联赛次阶段的首战稳占优。

进攻中场迪亚高华迪斯是沙士菲队中的灵魂人物。这位智利国脚曾助前东家CF阿美利加连夺3次墨超冠军，大赛经验丰富。作为球队的10号仔，华迪斯今季交出5次助攻，预期助攻达2.83，合共创造23次机会及8次重大入球机会，是球队的进攻枢纽和创造力主要来源。

这名智利名将擅长以精准传送撕破对手的低位密集防守，死球处理亦极具威胁，加上灵活的后上入楔走位，令对手防不胜防。今仗面对重兵防守的科尔多瓦学院，华迪斯的创造力将对胜负举足轻重。

学院8场远征仅入6球

科尔多瓦学院排A组第11位，虽然近况多少有改善，但今仗作客仍是不利因素。球队在首阶段8次出征录2胜2和4负，仅入6球，攻力极为有限下，今仗只能望守和实力较高的主队。双方在上次在其主场交手，科尔多瓦学院以0:1饮恨，足以反映两队近期的差距。值得特别留意的是，近6次碰头，科尔多瓦仅录得1胜1和4负，而刚巧4次落败的比数均是1:0，今场预料入球不多，入球大细2/2.5球的「细」更合理。 马高