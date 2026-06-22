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世界杯2026｜副选「克」尽己任 法国抢攻可期

波盘王
更新时间：08:00 2026-06-22 HKT
发布时间：08:00 2026-06-22 HKT

法国 VS 伊拉克
Now 618、616台周二凌晨5:00直播
推介：入球大细 [4/4.5] 大

法国首仗表现慢热，犹幸板凳深度极厚，大量棋子可以改善进攻流畅度，当中包括有突破力极强的翼锋巴特利巴高拿乘势掘起，势可带领高卢雄鸡于今晚I组跟态度进取的伊拉克大演入球骚，入球大细4/4.5的「大」单头或过关皆宜。

赛前排I组次席的法国，上场虽然以3:1击败塞内加尔，不过换边前只曾一次禁区外起脚，入局极迟。考虑到今晚对同组最弱的伊拉克，教练迪甘斯大有理由作出轮换，顺道观察一班副选能否交出惊喜表现。翼锋巴特利巴高拿上场后备入替两分钟旋即建功，以其招牌高速入楔再笠过出迎的门将，以往为人诟病的临门一脚都有改善，相信今场必定正选挂帅争取入球。

伊拉克高空有威胁

而榜尾的伊拉克上场则1:4负于挪威脚下，不过面对身材高大的维京防线，仍可制造出不少高空威胁，中锋艾文侯赛因就3度禁区内头槌攻门，其中一球更成功得手。既然法国擅长速度，伊拉克则有高空优势，双方都有入球板斧，斗攻格局已成，入球大细4/4.5的「大」实属过关恩物。加利李尔

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