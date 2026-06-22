世界杯2026｜绿叶变「利」器 阿根廷小胜有计

阿根廷 VS 奥地利

Now616、618台周二凌晨1:00直播

推介：让球主客和 [-1] 和

卫冕冠军的阿根廷首战表现符合预期，进攻行云流水之余防守又密不透风，实有赖一众技术上乘的绿叶扶持。该队有迪保罗于中场助攻助守，势于今晚J组一球力克组织拖泥带水的奥地利，让球主客和开出让一球的「和」开出机会不低，十分值博。

赛前于J组居首的阿根廷，首战3:0大破阿尔及利亚，球王美斯大演帽子戏当然至关重要，不过一众绿叶亦厥功甚伟。阿根廷全场共作出27次成功拦截，竟比受压的阿尔及利亚还要多10次，而成功传球率则有极高的90%，铲截积极的同时，又能保持高质素传球，上半场更曾出现过众人围绕着美斯不停用「一脚即传」渗透，既华丽又实用，并造就美斯有6次攻门成为全场最多，足证这套以球王为核心的战术依然行之有效。

阿根廷的工兵虽然近年被球迷戏谑为「美斯保镳」，不过不少都是豪门独当一面的领军人物，如车路士的安素费南迪斯及利物浦的阿历斯麦亚里士打等，但保镳之首必定首推迪保罗。这名与球王一同效力国际迈亚密的中场，上仗就展示出全能一面，既可以于后半场一记直线穿过3名对方守卫助攻美斯，同时又7次成功夺回控球权成两队并列最多，还有难以量化的无球走动，贡献难以言喻，相信今场迪保罗会继续成为球王最忠实的后盾。

奥地利组织拖沓

而奥地利上场则3:1击败决赛周新丁约旦，全场15次成功抢断传球更属首轮并列第3多，跑动的确十分拚命。惟当奥地利控球时，中场球员却明显技术欠奉，成功传球率只有84%，只有11脚攻门其实无异于约旦，出任进攻中场的干拉特赖马竟全场没有创造任何机会，正式是有破坏无建设。预料今场阿根廷可在苦战中找到缺口，让球主客和开出让一球的「和」有3.25倍，值得一试。加利李尔