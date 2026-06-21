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世界杯2026前瞻｜无包伏视死如「圭」 搏佛得角有士哥

波盘王
更新时间：08:00 2026-06-21 HKT
发布时间：08:00 2026-06-21 HKT

乌拉圭 VS 佛得角
Now 618、616台周一早上6:00直播
推介：球队入球大细 [客队] 0.5「大」

佛得角在首战死守逼和西班牙，神奇门将禾仙夏全场力挽狂澜，出尽风头，同时令人忽略其进攻能力。事实上该队在此前12场各赛仅一场食白果，10场外围赛仅得一场没有进帐，极具进攻能力和意欲，博其今仗对乌拉圭时取得入球，推介「球队入球大细」0.5球「大」有逾两倍分头，入一球即有钱收。

佛得角在10场外围赛中合共攻入18球之多，展现出不俗进攻火力，十场中仅一场赛事没有进帐，前锋线把握力绝对不容小觑。在世界杯首战中，球队展现出极佳的防守纪律，成功死守逼和强敌西班牙。这种亮眼的防守战术，反而令人完全忽略了其本来具备的进攻能力。40岁老将门将禾仙夏把出迎、封位和扑救每一个环节做好，极为抢眼，有这名钢门稳住后防阵脚，球队今仗大可无后顾之忧放胆进攻。

乌拉圭首仗在推进速度和创造力不足，进攻主靠两边传中和死球，然而，被对手3度在禁区内攻门，反映防守集中力不足，给予对手可乘之机。马高

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