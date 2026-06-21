世界杯2026前瞻｜耶马以一敌「伯」 西班牙至少赢两球

西班牙 VS 沙特阿拉伯

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推介：波胆2:0及3:0

西班牙首战爆大冷被弱旅佛得角逼和，对方门将虽如有神助，然而狂牛收起进攻主力实属失分主因。犹幸狂牛国宝翼锋拉明耶马势必摆脱伤患正选披甲，可望今晚领军于分组赛H组次仗击破沙特阿拉伯的密集防守，三分稳袋下当然扫齐波胆2:0及3:0。

夺冠大热西班牙被首度打入决赛周的佛得角闷和，但狂牛本身实在已创造出足够赢波的机会，全场控球率高达74%，在对方禁区内触球多达51次，狂轰27次射门，预期入球高达2.10，攻势完全呈一面倒。然而，对手的40岁老将门将禾仙夏全场作出7次关键扑救，表现如有神助，更获选为全场最佳球员。加上西班牙主帅迪拉富安迪选择收起主力，将拉明耶马、丹尼尔奥莫和尼高拉斯威廉斯等攻击核心先列后备，才被对手有机可乘。所以今场三分关乎争夺首名出线资格，狂牛绝对不容有失。

西班牙要撕破对手密集防线，翼锋拉明耶马的突破力和创造力极为关键，这名天才翼锋在阵与缺阵时，球队的进攻效率及胜率有着明显差别：当他正选上阵时，狂牛胜率高达90%，反之若他缺阵，球队往往陷入老鼠拉龟的困局，胜率急降至70%。上仗对佛得角，耶马要到71分钟才后备入替，虽然上阵时间有限，但他在边路的突破和强大创造力立竿见影，多次引发对手防线混乱。以沙特后卫的质素，这名国宝级翼锋今场绝对可以予取予携。

沙特首仗仅靠门将救世

沙特阿拉伯首仗对乌拉圭以1:1幸得一分，但全场被对手压制。沙特控球率仅得三成三，攻门次数寥寥可数，幸保不失全靠门将艾奥韦斯屡救险球，单场作出高达9次扑救，正正反映出球队防守破绽百出。今仗面对决心反底的狂牛，实力悬殊下沙特难望再造奇迹。马高