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世界杯2026│空战胜率75% 荷兰靠高富「瑞」 中坚食胡

波盘王
更新时间：07:00 2026-06-20 HKT
发布时间：07:00 2026-06-20 HKT

荷兰在首战面对日本两度领先下不幸被逼和二比二，但球队全场接连在高空争夺中取得高达75%的胜率优势。其中首次亮相决赛周的中坚云赫基表现极为出众，在所有的对抗中均录得全胜。今场有他在后防线稳健压阵，可力拒瑞典来犯。推介让球盘主让半球一球「主胜」，兼冷敲「任何时间入球球员」云赫基。马高

荷兰两度被逼和欠运

荷兰在首战对日本被两记改变方向的入球追和，极度欠运气。本身整体防守表现其实相当出色，球队尤其在空中对抗中的优势极为明显，28次空中对抗赢21次，胜率达75%。初次在世杯亮相的中坚云赫基表现亮眼，全场3次地面对抗和2次空中对抗皆取得全胜。除防守方面，云赫基更展现进攻威胁，几乎在死球战术中取得入球，今仗其攻守两端的发挥绝对值得留意。

瑞典连续12场失球

瑞典首战虽然大胜表现松散的突尼西亚，但对手赛后立即炒教练，直接反映对手内部有严重问题，故此这场大捷的战绩明显含水分。再者，球队连续12场比赛有失球的纪录，更能反映瑞典实际实力和防守问题所在。


马高推介

让球[-0.5/-1] 主胜, 「任何时间入球球员」云赫基
荷兰 2:0 瑞典
Now 618、616台周日凌晨1:00直播

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