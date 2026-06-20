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世界杯 | 扭波王挂帅 科特迪瓦「德」过且过

波盘王
更新时间：07:00 2026-06-20 HKT
发布时间：07:00 2026-06-20 HKT


科特迪瓦近期在各赛豪取四连胜，当中前仗更击败过夺标热门法国。球队不仅防守稳健，反击速度更极具威胁。今季德甲「扭波王」恩迪奥文迪状态大勇，上仗成功创造4次突破，今仗面对同样来自德甲的德国防线，势必造成极大威胁。让球盘受让一球球半的「客胜」甚稳。马高

击败法国厄瓜多尔证实力

科特迪瓦在各项赛事近四场全胜，共入8球而仅失一球予强阵出击的法国，球队防守稳健之余，反击速度极高。而科特迪瓦上仗面对在南美洲外围赛18战只失5球的厄瓜多尔，这队非洲球队全场仍造出15次射门，更在对方禁区触球多达39次，表现十分出色。加上前仗勇挫夺冠热门法国，从这两仗高强度的比赛可见，其整体质素绝对足以跟决赛周任何一队正面对抗。

恩迪奥文迪逢人过人

科特迪瓦队中有多名个人能力强的球员，其中翼锋恩迪奥文迪的突破力极强，上仗多次利用个人突破撕破厄瓜多尔防线，并创造世杯首轮赛事中最高的5次机会。这位小将今季在德甲赛场大放异彩，以场均4.3次成功扭过对手，为联赛扭波王，其出色的个人推进能力将在今仗大派用场。今场迪奥文迪的对位防守球员同样是来自德甲，凭其超卓的盘扭技巧，定能取得明显优势。

德国失球率高

德国首仗大胜新丁库拉索，加上本身在各赛录得十连胜，令今仗赛前备受外界看好。唯客观而言，该仗的对抗性及比赛水准一般。事实上，德国近5场足足有4场出现失球，合共失6球，已反映其防守问题。德国今仗的赔率定必过热，向对家埋手无疑更为有利。

马高推介

让球 [+1/+1.5] 客胜
德国 1:2 科特迪瓦
Now 618台周日凌晨4:00直播

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