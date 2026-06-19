世界杯2026｜美国火力猛 零封赢波最值博

美国 VS 澳洲

Viu 99台周六凌晨3:00直播

推介：波胆1:0及2:0

美国首战展现出极强进攻意欲，充满说服力地大胜巴拉圭。花旗国中场马历堤曼的组织和创造力一流，加上中距离射门具威胁，有力领军于今晚分组赛A组次轮，作东击败主力见光死的澳洲，波胆1:0及2:0开出机会不低。

主办国之一的美国，首战4:1大胜防守见称的巴拉圭，过程创造大量进攻机会，全场控球率高达65%共录16次射门，更在对手禁区内触球高达53次，最终成就大胜，足证实力不容忽视。而花旗国今仗对手澳洲在首战展现防守上的组织力，加上后防球员身材高大，预料在阵地战中需要更多耐性及中场的穿针引线，才能有效击破对手密集防线，争取入球。

马历堤曼能传善射

美国中场马历堤曼在首战的个人表现优异，在比赛中充分展现了出色的创造力和关键传送能力，全场传球成功率接近8成，并创造了3次入球机会及交出1次关键助攻。再者，效力利华古逊的堤曼本身擅长中距离射门，球会赛事经常放冷箭得手，而在大胜巴拉圭一役个人亦有5次起脚攻门。由于今仗对手澳洲在首战展现出色的防守组织，马历堤曼在禁区外的远射威胁以及创造力，绝对可以影响大局。

澳洲首战凭防守组织加上两度反击得手，爆冷以2:0击败土耳其，全场控球率仅得28%，更被对手狂轰30次射门，全靠门将柏德列柏治屡救险球才力保不失。预料澳洲今仗面对攻力强横的美国，战情将会相若，惟阵中突击点翼锋伊兰观达已经曝光，对手防线必定严加防范，今仗袋鼠军恐怕难再偷鸡。马高