世界杯2026｜中场要道易守「兰」攻 摩洛哥入球必少
更新时间：08:00 2026-06-19 HKT
发布时间：08:00 2026-06-19 HKT
发布时间：08:00 2026-06-19 HKT
苏格兰 VS 摩洛哥
Now 618、616台周六早上6:00直播
推介：入球大细 [2/2.5] 细
摩洛哥首战靠严密防守与巴西分庭抗礼，等闲之辈难越雷池半步，有覆盖范围极广的艾拿奥尔在中场瞻前顾后，必可助摩军于明早C组分组赛第2轮成功阻止苏格兰推进，预计今仗两队入球偏少，入球大细2/2.5球「细」属稳阵之选。
摩洛哥首战1:1赛和出线热门巴西，全场仅被攻门12次，预期入球值亦被限制在1.26，故抢得这一分全凭滴水不漏的防守，中场艾拿奥尔瞻前顾后成无名英雄，除该仗的跑动距离高达11.78公里冠绝全场外，同时交出8次前场压逼及3次射门，包括一记极具威胁的远射，可见这位罗马中场球味十足。考虑到艾拿奥尔面对个人能力极强的森巴军团都可有如此全面表现，今场对苏格兰时，必可继续助球队稳中求胜。
预料苏格兰只求1分
虽然苏格兰赛前排C组首名，但上仗以一球险胜海地其实吃尽苦头，全场仅两射中目标，威胁有限。加上苏军现时有3分在手，必以保住不败为大前提。既然双方皆不敢冒进，入球偏少合情合理。马高
最Hit
星岛申诉王｜全港最平$16双拼烧味饭 老板不减料：只求伙计有粮出
2026-06-18 09:00 HKT
刘銮雄学霸儿子罕现身 刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头 读星级学府学费令人咋舌
2026-06-17 15:05 HKT
美国法院：孟晚舟证供可用于华为刑事诉讼
17小时前
端午节2026︱6大龙舟赛事各区上演 即睇观赛攻略/最佳观赏位置 附长假期跨境交通安排
2026-06-17 16:27 HKT