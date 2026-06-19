世界杯2026｜中场要道易守「兰」攻 摩洛哥入球必少

苏格兰 VS 摩洛哥

Now 618、616台周六早上6:00直播

推介：入球大细 [2/2.5] 细

摩洛哥首战靠严密防守与巴西分庭抗礼，等闲之辈难越雷池半步，有覆盖范围极广的艾拿奥尔在中场瞻前顾后，必可助摩军于明早C组分组赛第2轮成功阻止苏格兰推进，预计今仗两队入球偏少，入球大细2/2.5球「细」属稳阵之选。

摩洛哥首战1:1赛和出线热门巴西，全场仅被攻门12次，预期入球值亦被限制在1.26，故抢得这一分全凭滴水不漏的防守，中场艾拿奥尔瞻前顾后成无名英雄，除该仗的跑动距离高达11.78公里冠绝全场外，同时交出8次前场压逼及3次射门，包括一记极具威胁的远射，可见这位罗马中场球味十足。考虑到艾拿奥尔面对个人能力极强的森巴军团都可有如此全面表现，今场对苏格兰时，必可继续助球队稳中求胜。

预料苏格兰只求1分

虽然苏格兰赛前排C组首名，但上仗以一球险胜海地其实吃尽苦头，全场仅两射中目标，威胁有限。加上苏军现时有3分在手，必以保住不败为大前提。既然双方皆不敢冒进，入球偏少合情合理。马高