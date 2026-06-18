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世界杯2026｜末「路」狂奔 瑞士必打高一皮「波」

波盘王
更新时间：08:00 2026-06-18 HKT
发布时间：08:00 2026-06-18 HKT

瑞士 VS 波斯尼亚
Now 618、616台周五凌晨3:00直播
推介：波胆 2:0 & 2:1

瑞士首战狂攻不果，最终大意失荆州末段被卡塔尔逼和，为避免出线形势被动，今场不容再失。该队有脚风大顺的前锋比列安保路挂帅，今晚分组赛B组次轮赛事面对速率不高、首轮只与加拿大握手言和的波斯尼亚势不遗余力争胜，波胆敲对碰2:0及2:1。

瑞士在首战对卡塔尔发挥相当正常，全场控球率高达68%，并成功创造大量入球机会，只是欠缺运气。然而，首战意外失分予同组实力最弱的卡塔尔，令瑞士出线形势变得被动，今仗必须毫无保留争取全夺3分。

靠箭头安保路争3分

阵中主力前锋比列安保路不但能以出色的身体优势作支点为队友开路，本身门前把握力亦极强，连同上仗冷静射入12码，他已连续两仗取得士哥，状态正锐。这名射手今仗势成球队赢波关键。

波斯尼亚上仗面对加拿大被全面压制，控球率仅得39%及只有8次射门，全场处于挨打状态，最终领先下被逼和1:1。球队下半场体能下降明显，导致门前险象环生，预料今仗面对进攻节奏更快、求胜心切的瑞士，恐难挨到尾，波胆2:0及2:1十分值博，诚意推介。马高

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