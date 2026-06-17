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世界杯2026｜葡萄牙倒「果」为因 跟班帮手做「细」界

波盘王
更新时间：08:00 2026-06-17 HKT
发布时间：08:00 2026-06-17 HKT

葡萄牙 VS 刚果民主共和国 
Now 618、616台周四凌晨1:00直播
推介：入球大细 [2.5] 细

葡萄牙战术明显侧重为前锋C朗拿度供应传送，导致经常久攻不下未能大胜，今晚K组分组赛面对集中力甚高的刚果民主共和国，攻势或再次显得老鼠拉龟无从入手。惟民主刚果亦欠缺进攻条件，在久守必失下，葡萄牙可望凭质小胜，今场敲入球大细2.5球的「细」。

葡萄牙在近两场友赛分别以2:1仅胜智利及尼日利亚，本来已创造大量入球机会，却因C朗失机频频而未能大胜。以对尼日利亚一役为例，正选上阵的C朗全场4次起脚全数不中目标，更错失3次黄金机会，包括单刀射斜，令他今年国际赛仍未开斋。名宿汤马士梅拿指出，C朗在防守时令球队犹如「少打半个人」，加上他盘、传、射均显得力不从心。C朗持续低迷的状态及霸占正选的坚持，恐成拖累球队进攻效率的负面因素。

民主刚果的防守数据亮眼，去年底的非洲国家杯决赛周更是场均预期失球第4少的球队，防线硬净。即使今仗面对强敌落败，凭稳健防守体系，仍未必会被大数。马高

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