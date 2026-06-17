世界杯2026｜比宁咸领衔攻坚 英格兰力足「克」敌

英格兰 VS 克罗地亚

Now 618、616台周四凌晨4:00直播

推介：「任何时间入球球员」祖迪比宁咸

英格兰外围赛以全胜兼零失球姿态晋级，中场球员强大的身体优势成为高歌猛进的重要关键。三狮有中场祖迪比宁咸随时后后杀上，必可于今晚J组分组赛面对中场活动能力相对较弱的克罗地亚时占尽上风，「任何时间入球球员」推介祖迪比宁咸。

英格兰在外围赛豪取8战全胜佳绩，其间狂轰22球兼且缔造零失球的完美纪录，钢铁防线非常稳健，如此完美的防守数据，很大程度建基于强大的中前场压逼力。三狮在前场和中场夺回控球的次数高踞全欧洲第2高，由艾利洛安达臣、迪格兰赖斯和祖迪比宁咸所组成的中场铁三角，无论在跑动能力还是身体对抗性上均难寻对手。这股绝对性的中场优势在今仗将更为明显，三狮军团今仗可在力保不失的前提下，全力强攻对手全取三分。

祖迪比宁咸虽然今季在皇家马德里的阵容中因应战术调整，相对上缺乏开火权，但仍能射入6个联赛入球，后上得分能力依然保持高水准。比宁咸的进攻角色在英军更形重要，外围赛场均射门次数高达3.8次，仅比正印前锋哈利卡尼少0.3次，充分反映出他在战术体系中的重要性。今仗英格兰迎战克罗地亚，比宁咸在中场线的主要对手将是前皇马队友莫迪历，比宁咸在跑动能力上的优势可望得以无限放大。

克罗地亚防线欠硬朗

克罗地亚近6场各赛场场失球，共失10球，防线稳定性及对抗能力明显不足，今仗面对身体质素强横且冲击力十足的英格兰，恐怕难以招架，失球机会甚高。预料后上杀手会成今仗胜负分野，「任何时间入球球员」不妨考虑祖迪比宁咸。马高