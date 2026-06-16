世界杯2026｜阿根廷现皇者之风 捧齐两赢波波胆

阿根廷 VS 阿尔及利亚

波胆2:0及2:1

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阿根廷友赛接连报捷，展现出冠军级实力，球王美斯更证明自己宝刀未老，级数依然顶级，有力领军于世界杯分组赛J组面对实力平平的阿尔及利亚，轻松掌控大局打开胜利之门，推介波胆2:0及2:1。

阿根廷友赛战绩彪炳，在近7场保持全胜佳绩，合共狂轰21球且仅失1球，攻防两端皆交出完美表现。特别是阿根廷即使在没有美斯在阵下，仍展现完整的战术体系频频报捷，上仗对冰岛，美斯宣告回归，下半场70分钟入替后，仅两分钟便主射12码破网，个人即取得入球，其顶尖级数仍然是这队卫冕球队的独有本钱。

阿尔及利亚防守韧

阿尔及利亚近况其实不俗，近6战仅失两球，更曾击败荷兰，防守具不俗水准，论整体实力虽不及阿根廷，但凭借稳健的防守体系，预料落败仍不致于被大炒。马高

