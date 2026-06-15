世界杯2026｜伊朗大只佬可靠 小胜无「兰」度

伊朗 VS 新西兰

Now616、618台周二早上9:00直播

推介：让球主客和 [-1] 和

伊朗体格并不输蚀，有力冲击对手防线犯错，锋线再有经验丰富的中锋泰尼米挂帅，明早世界杯G组面对防线漏洞不少的新西兰时，势可小胜一球，让球主客和开出主队让一球的「和」有望开出，诚意推介。

伊朗近年实力稳定，已连续4届打入世界杯决赛周，上月友赛亦曾3:1击败冈比亚，进攻保持一定火力。值得留意，伊朗球员平均身高达183.7厘米，在48支世界杯决赛周球队中排第17，比第19位的新西兰还要高，面对向来依赖高空波的新西兰未必输蚀。而伊朗锋线核心仍是33岁老将泰尼米，这位效力希腊班霸奥林比亚高斯的中锋，今季球会各赛共交16入球4助攻，于希超场均攻门4.1次更高踞联赛第1，门前依然极具威胁。

至于新西兰近期表现其实未算理想，近两场赛事均未能取得入球，同时近11场比赛场场失球，防线稳定性明显不足。预料伊朗稍胜一筹，，一于取让球主客和主队让一球的「和」。加利李尔