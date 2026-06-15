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世界杯2026｜西班牙讨「佛」新丁 赢两球手到拿来

波盘王
更新时间：07:00 2026-06-15 HKT
发布时间：07:00 2026-06-15 HKT

西班牙 VS 佛得角
Now616、618、688台周二凌晨0:00直播
推介：波胆2:0

西班牙组织细腻，而且逼抢十分积极，有力保持领先局面。该队有传送独到的中场柏迪控制节奏，势于今晚世界杯分组赛H组两球击败新丁佛得角，波胆2:0值得一试。

虽然西班牙上两届世界杯16强止步，但自迪拉富安迪在2022年尾上任主帅一职后，两年前便勇夺欧国杯冠军，重返巅峰。西班牙在这位前青年军教练执掌后，不但成功延续传统的控球风格，高压逼抢更加积极，外围赛场均7次成功前场逼抢属欧洲区54队并列最多，故其间6场能有5场保持清白之身十分合理。而狂牛近4场友赛2胜2和共入7球只失两球，除可见打法具观赏性外，发挥亦十分稳定。

然而，西班牙今场未必会全力抢攻，皆因皇牌翼锋拉明耶马有轻伤在身，同时迪拉富安迪亦表示要留前斗后：「我们会评估伤愈的球员是否适合落场，因为要考虑的远不止于两、三场赛事。」虽然未必去尽，但西班牙的中场仍有望发挥顶级的控制力，中场柏迪在上场友赛3:1击败秘鲁一役，除有一记入球贡献外，全场45次传送更100%成功，极度准绳。其实柏迪虽然只有23岁，但今届世界杯已是他个人第4次为狂牛一队出席大型赛事，经验远胜同龄球员，由他控制节奏极之可靠。

佛得角级数不及

而佛得角则是首度出战决赛周，外围赛成功力压非洲传统劲旅喀麦隆出线，不过后者不断失分亦是主因；而外围赛出场时间最多的中坚罗拔图卢比斯，仅效力爱尔兰超联的沙马克流浪，球员级数更难存厚望。今场看好西班牙可赢两球而佛得角破蛋无望，可敲波胆2:0。加利李尔

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