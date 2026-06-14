世界杯2026｜齐齐「尔」守代攻 科特迪瓦入球必少

科特迪瓦 VS 厄瓜多尔

Now616、618台周一早上７:00直播

推介：入球大细 [1.5/2] 细

E组科特迪瓦和厄瓜多尔球员皆具极强身体质素，前者刚战力压法国，防守出色；后者在南美洲区外围赛更滴水不漏，18仗仅失5球。今仗任何一方一旦落后皆难翻身，两队定必小心翼翼，闷战难免，推介入球大细球半/两球的「细」。惟暗箭难防，科特迪瓦右闸古拿杜尔经常出其不意后上助攻，或成破局奇兵。

科特迪瓦近期防守表现明显改善，日前面对坐拥恐怖火力的法国依然毫无惧色，展现出色的抗压能力。球队凭整体协防与极强的球员个人防守能力，成功力拒法国来犯。阵中右闸古拿杜尔更闪耀全场，两度后上突袭，交出一入球及一助攻，成为赢波功臣。这位右路守将不仅防守稳健，更经常出其不意后上参与进攻，令对手难以防范，可成破局奇兵。

厄瓜多尔同样拥有南美最强防线，18场外围赛中录得8胜8和2负，不败率惊人，合共入14球却也只失5球，攻力欠奉，防守却滴水不漏。今仗双方防线坚韧，任何一方先失球皆极难追和，必是一场防守大战。马高