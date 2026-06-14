Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026｜齐齐「尔」守代攻 科特迪瓦入球必少

波盘王
更新时间：08:00 2026-06-14 HKT
发布时间：08:00 2026-06-14 HKT

科特迪瓦 VS 厄瓜多尔
Now616、618台周一早上７:00直播
推介：入球大细 [1.5/2] 细

E组科特迪瓦和厄瓜多尔球员皆具极强身体质素，前者刚战力压法国，防守出色；后者在南美洲区外围赛更滴水不漏，18仗仅失5球。今仗任何一方一旦落后皆难翻身，两队定必小心翼翼，闷战难免，推介入球大细球半/两球的「细」。惟暗箭难防，科特迪瓦右闸古拿杜尔经常出其不意后上助攻，或成破局奇兵。

科特迪瓦近期防守表现明显改善，日前面对坐拥恐怖火力的法国依然毫无惧色，展现出色的抗压能力。球队凭整体协防与极强的球员个人防守能力，成功力拒法国来犯。阵中右闸古拿杜尔更闪耀全场，两度后上突袭，交出一入球及一助攻，成为赢波功臣。这位右路守将不仅防守稳健，更经常出其不意后上参与进攻，令对手难以防范，可成破局奇兵。

厄瓜多尔同样拥有南美最强防线，18场外围赛中录得8胜8和2负，不败率惊人，合共入14球却也只失5球，攻力欠奉，防守却滴水不漏。今仗双方防线坚韧，任何一方先失球皆极难追和，必是一场防守大战。马高

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
KOL女实习医生被捕｜医科生读6年 人均教学开支达170万元
突发
9小时前
中国移动SIM卡政策大变动！6.17起全面禁数据卡内地激活 提前72小时内香港插卡 eSIM/实名制不受影响
中国移动SIM卡政策大变动！6.17起全面禁数据卡内地激活 提前72小时内香港插卡 eSIM/实名制不受影响
生活百科
22小时前
60岁刘嘉玲私下一面判若两人？现身机场真实素颜照疯传 网民惊呼：哪位老奶奶
60岁刘嘉玲私下一面判若两人？现身机场真实素颜照疯传 网民惊呼：哪位老奶奶
影视圈
13小时前
屯门公屋户夸张违规改动露台 打穿友爱邨外墙硬塞冷气机 房署发严厉警告否则收楼 单位最新后续情况曝光｜Juicy叮
屯门公屋户夸张违规改动露台 打穿友爱邨外墙硬塞冷气机 房署发严厉警告否则收楼 单位最新后续情况曝光｜Juicy叮
时事热话
19小时前
英网红RiskyRegg偷拍惹公愤，扬言「20元麻辣烫」拿下中国女子，西安女教师被标签Easy Girl辱华。
英网红RiskyRegg偷拍惹公愤｜「20元麻辣烫」追到西安女教师 涉辱华标签Easy Girl
即时中国
2026-06-13 07:00 HKT
林映晖穿性感比坚尼跳动「弹弹吓」 为宣传搏到尽 网民赞够诚意丨自然系女子旅行3
林映晖穿性感比坚尼跳动「弹弹吓」 为宣传搏到尽 网民赞够诚意丨自然系女子旅行3
影视圈
12小时前
「呃钱党」冒同事WhatsApp借钱 港女秒识破 教科书式神对答曝光 网民爆笑发现：转数快变「转速快」｜Juicy叮
「呃钱党」冒同事WhatsApp借钱 港女秒识破 教科书式神对答曝光 网民爆笑发现：转数快变「转速快」｜Juicy叮
时事热话
16小时前
中移动6.17起禁香港SIM卡内地激活 方保侨料配合堵塞内地人「翻墙」漏洞
中移动6.17起禁香港SIM卡内地激活 方保侨料配合堵塞内地人「翻墙」漏洞
社会
14小时前
班德礼左前臂骨折，今季余下时间都无法上阵。
马场浮世绘│班德礼骨折提早唞暑
马圈快讯
12小时前
01:24
KOL女实习医生被捕｜Angel今午获准保释候查 七月上旬报到
突发
15小时前