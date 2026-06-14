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世界杯2026｜气势波「兰」壮阔 日本坐和望赢

波盘王
更新时间：07:00 2026-06-14 HKT
发布时间：07:00 2026-06-14 HKT

荷兰 VS 日本
Now 618、616台周一凌晨4:00直播
推介：让球 [0/+0.5] 客胜

日本近期友赛气势凌厉，直落6场全胜兼攻守兼备，整体配合愈见成熟。蓝武士更有中场久保建英近况火热，突破及最后一传同样具威胁，有力领军于今晚世界杯F组首轮撕破荷兰防线，让球日本受让平手/半球的「客胜」值得追捧。

日本近6场热身赛全胜，先后击败巴西、加纳、玻利维亚、苏格兰、英格兰及冰岛，含金量十足。蓝武士6战共入11球仅失2球，其中5仗保持清白之身，攻守表现同样稳定。外界普遍认为这支日本队已具备抗衡欧洲强队的实力，教练森保一亦直言球队目前攻守平衡，有力击败任何对手并以晋级8强为目标。

荷兰哑火难靠

日本进攻同样悦目，攻击中场久保建英更是队中创造力核心。这名皇家苏斯达球员于今届世界杯亚洲区外围赛交出4球8助攻，直接参与入球数达双位数。其传球成功率高达86%，无论创造机会或场均突破数据皆名列队内前茅。面对欧洲球队高大后卫时，久保建英经常凭灵活走位及细腻脚法突破防线，甚至送出致命直线，今仗绝对有力为荷兰制造麻烦。

荷兰虽然防守稳健，但前线攻力却明显不足，近期在友赛中更陷入难以入球的困境。上仗对乌兹别克，橙军只能靠加普的两球12码才惊险反胜2比1，主帅朗奴高文赛后亦感叹球队在运动战中缺乏入球板斧。今面对防守纪律性极高的日本，荷兰随时又老鼠拉龟，破门乏力。马高

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