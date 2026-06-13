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世界杯 | 实力鹤立鸡群 瑞士净胜稳如鐡「塔」

波盘王
更新时间：07:00 2026-06-13 HKT
发布时间：07:00 2026-06-13 HKT

在外围赛轻松出线兼只失两球的瑞士，在欧洲或未算一线球队，然而在世界杯B组四队之中，实力却见鹤立鸡群。老而弥坚的大将格列沙加压阵中场，凭其经验，定可带领球队在不失一球下，在今晚深夜首轮即对全组实力最弱的亚洲代表卡塔尔时，轻松大胜。推介波胆0:2/0:3。

防守力仅次英格兰

瑞士在外围赛以4胜2和晋级，几乎不费吹灰之力，其中两仗分别以2:0和4:1击败另一决赛周队伍瑞典，过程完全是单方面的辗压，足证其实力。而球队亦仅在锁定出线后，才在最后两仗各失一球，其失球率在全欧洲仅只落后于英格兰。极稳定的演出全赖几名经验丰富的中后场骨干，其中队长格列沙加今季在新特兰已证明自己老而弥坚，防守出色之余，在策动进攻上更显炉火纯青，有这名指挥官带领，瑞士甚少表现大幅走样。


卡塔尔在上届成为世界杯史上首队零分出局的主办国，论实力，要杀出在亚洲区已超额完成，水平跟欧洲有极大距离。进攻上只靠阿克林阿费夫，更易被封死，破蛋希望渺茫。马高


马高推介

波胆: 0:2/0:3
Now 618、616台周日凌晨3:00直播

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