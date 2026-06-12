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世界杯2026｜老嫩杀手「大」有作为 捧波斯尼亚「客胜」

波盘王
更新时间：08:00 2026-06-12 HKT
发布时间：08:00 2026-06-12 HKT

加拿大 VS 波斯尼亚
Viu99台周六凌晨3:00直播
推介：让球 [+0.5/+1] 客胜

波斯尼亚外围赛不败率高达9成，对意大利的附加赛中更全面压住对手狂攻，战力十足。前线有今季在德甲史特加表现大勇的迪米洛域冲锋陷阵，国家史上最强射手迪斯高亦随时候命，绝对有力从实力平平的主办国之一的加拿大手上抢分。今仗推介让球盘受让半球/一球「客胜」，进取型不妨直取主客和客胜。

波斯尼亚在今届10场世界杯外围赛只曾一败，不败率高达九成，充分说明其韧性。其后在关键的附加赛迎战强敌意大利时，球队毫无惧色，在场上全面压住对手狂攻，最终成功突围，战力经得起考验。阵中当打射手迪米洛域技术全面，无论停球、突破或门前把握力都极具威胁，今季他在德甲赛场表现出色，状态大勇。球队后备席上更有在外围赛仍有6球进帐的传奇射手迪斯高，抢分本钱十足。

加拿大近期热身赛表现平平兼对手弱，面对突尼西亚及冰岛等球队亦只能打和，进攻乏力。加上加拿大整体球员级数及大赛经验始终不及对手，纵拥主场之利亦难寄厚望，难有胜算。马高

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