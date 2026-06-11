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世界杯｜高原威力「非」同小可 墨西哥势领开门红

波盘王
更新时间：07:00 2026-06-11 HKT
发布时间：07:00 2026-06-11 HKT

墨西哥 VS 南非
Viu99台周五凌晨3:00直播
推介：让球 [-1/-1.5] 主胜

主办国之一的墨西哥，首战在海拔逾两千米的墨西哥城作赛，占尽地利，加上整体实力远胜对手南非。墨军老将射手鲁尔占美尼斯依然充满战力，上仗热身赛仍有入球进帐，状态大勇，足以领军在2026年世界杯揭幕战顺利取开红门，推介让球一球/球半「主胜」。

世界杯历史上，主办国凭主场之利往往能发挥超水准表现，墨西哥今次不仅坐拥主场，比赛地点墨西哥城更处于高海拔地带，高原环境将大大提升体能优势。再者，身为中北美洲一哥的墨军，在A组中整体实力亦最强，而且2026年内的表现极为稳定，至今各赛合共8场保持不败，期间更只失两球滴水不漏，表现可谓攻守兼备。

南非难保清白之身

墨西哥老牌射手鲁尔占美尼斯尽管已年届35岁，今季为富咸于英超仍交出9个联赛入球的稳定表现，其强大的身体对抗性和丰富的大赛经验，绝对是球队进攻上重要的桥头堡。日前对塞尔维亚的最后一场热身赛中，墨西哥以5:1大胜，占美尼斯亦取得入球，展现出极佳的竞技状态，势必成为客军防线的心腹大患。

南非自2010年以主办国身分参战后，已阔别世界杯决赛周16年，近年表现平平无奇。南非在最近9场比赛中仅有两场能够保持清白之身，今仗面对主场气势如虹的墨西哥，要在高原力保不失实属天方夜谭。马高

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