国际赛｜英格兰攻守兼备 友赛必大动干「哥」

英格兰 VS 哥斯达黎加

Now619台周四凌晨4:00直播

推介：波胆3:0及4:0

英格兰在外围赛以8战全胜兼一球不失晋级，钢铁防线坚不可摧，加上中场夺回球权效率极高，全赖悍将艾利洛安达臣场均8.5次的强大扫荡力。有其压阵，三狮今场对哥斯达黎加绝对可保持不失下赢波，博英军大胜壮行色，推介波胆3:0及4:0。

英格兰在外围赛以全胜兼一球不失的完美姿态傲视同侪，其钢铁防线的表现非常稳健，除了后卫防线的功劳，球队在前场和中场抢回控球的次数更高踞全欧洲第2高。其中中场悍将艾利洛安达臣的数据尤为亮眼，他场均高达8.5次在中场夺回球权，即使比队中第2的列斯占士的3.1次，仍足足多了5.4次之多，可见其重要性。这位发电机极高的防守参与度和扫荡力，大大减轻了后防压力，绝对是三狮保不失的关键。

哥斯达黎加明显被视为英格兰在分组赛中的最弱对手，同样来自中北美洲球队巴拿马的假想对象，其防守不堪一击，英军主帅杜曹正好借机会演练强攻战术，三狮军团势必全力争取大胜，为世界杯热身。马高