国际赛｜葡萄牙壮行色 猎「鹰」必出全力

葡萄牙 VS 尼日利亚

Now618、630台周四凌晨3:45直播

推介：半场让球 [-0.5/-1] 主胜

葡萄牙在上仗仅以半力阵容出击，仍以2:1力克对手智利，场面上全面控制战局。今晚深夜迎来世界杯决赛周前最后备战，面对缺乏多名主力的尼日利亚，可望由头赢到尾。特别是中场核心域天拿归队，其中场控制力举世无双，今仗复出领军下，整体运作势必更加流畅，大胜赢波机会更高，推介半场让球让半球/一球「主胜」。

葡萄牙上仗对智利即使收起部分主力，控球及攻势依然占尽上风，最终凭干卡路古亚迪斯及般奴费南迪斯建功以2:1赢波。这反映出主帅马天尼斯麾下的球队质素极高，阵容深度十足。

今仗作为出战决赛周前的最后检阅，葡萄牙上下在比赛初段必定会较为认真，务求尽早建立领先优势及比赛节奏。预计葡萄牙一开波便会采取主动，以强大火力撕破对手防线，在半场前确立胜局。

刚助巴黎圣日耳门成功卫冕欧联宝座的域天拿强势回归，这位26岁中场今季在法甲表现八面玲珑，上阵录得2,121分钟，交出1个入球及7次助攻。他的中场控制力堪称举世无双，季内共完成2,572次成功传球，传球成功率高达惊人的93.8%。域天拿不仅能稳定节奏，创造力和跟队友的配合度亦极佳，其在中场的串连，能让前方的般奴费南迪斯及基斯坦奴朗拿度获得更多空位。

超霸鹰锋线缺双星

尼日利亚未能打入决赛周，失去大赛目标后，这支球队今仗几乎只为对手热身而来，战意成疑。加上阵容严重残缺，两大锋线核心域陀奥森汉及卢卡文双双因故缺阵，进攻火力大打折扣。质素上，尼日利亚与葡萄牙有明显距离，难成阻力。马高