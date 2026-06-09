国际赛｜伊拉克靠韧入围 「半主」重任可委

伊拉克 VS 委内瑞拉

香港时间周三早上9:00开赛

推介：半全场「和-主」

伊拉克阔别40年再度踏上世界杯舞台，靠着坚韧与纪律杀入决赛周，不能看轻。球队前线有外流英甲的前锋艾哈马迪冲锋枪陷阵，力足于明早中立场友赛委内瑞拉时最终奠胜，可敲半全场「和-主」。

2026世界杯是伊拉克历史上第二次出席的决赛周，对上一次已是40年前的1986墨西哥世界杯，当年3战全败只入一球。不过伊拉克近年进步神速，从2017年世界排名120开外，9年间升至现时的第57位。同时，伊拉克是今届世界杯最后一支出线队伍，过程可谓过五关斩六将，由2023年11月亚洲区第一圈起历时两年半，前后要踢21场外围赛，是决赛周48队中，踢最多外围赛的球队，其斗志及韧力十分令人赞叹。

伊拉克的澳洲主帅阿诺特最擅长稳守突击战术，上届就领袋鼠军杀入16强，预料今届以同样战术带领伊拉克，加上锋线有曾踢英超的前叶士域治前锋艾哈马迪作开路先锋，今场领军对委内瑞拉，正好表现先求稳守再伺机而动的原则。半全场「和-主」有6.8倍分头十足，不妨一试。加利李尔