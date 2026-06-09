Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

国际赛｜伊拉克靠韧入围 「半主」重任可委

波盘王
更新时间：08:00 2026-06-09 HKT
发布时间：08:00 2026-06-09 HKT

伊拉克 VS 委内瑞拉
香港时间周三早上9:00开赛
推介：半全场「和-主」

伊拉克阔别40年再度踏上世界杯舞台，靠着坚韧与纪律杀入决赛周，不能看轻。球队前线有外流英甲的前锋艾哈马迪冲锋枪陷阵，力足于明早中立场友赛委内瑞拉时最终奠胜，可敲半全场「和-主」。

2026世界杯是伊拉克历史上第二次出席的决赛周，对上一次已是40年前的1986墨西哥世界杯，当年3战全败只入一球。不过伊拉克近年进步神速，从2017年世界排名120开外，9年间升至现时的第57位。同时，伊拉克是今届世界杯最后一支出线队伍，过程可谓过五关斩六将，由2023年11月亚洲区第一圈起历时两年半，前后要踢21场外围赛，是决赛周48队中，踢最多外围赛的球队，其斗志及韧力十分令人赞叹。

伊拉克的澳洲主帅阿诺特最擅长稳守突击战术，上届就领袋鼠军杀入16强，预料今届以同样战术带领伊拉克，加上锋线有曾踢英超的前叶士域治前锋艾哈马迪作开路先锋，今场领军对委内瑞拉，正好表现先求稳守再伺机而动的原则。半全场「和-主」有6.8倍分头十足，不妨一试。加利李尔

最Hit
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
海外置业
15小时前
李家鼎提已故前妻施明落泪：我永远爱佢 怒斥长子李泳汉「畜生」 罕爆离婚真相与借钱有关
李家鼎提已故前妻施明落泪：我永远爱佢 怒斥长子李泳汉「畜生」 罕爆离婚真相与借钱有关
影视圈
10小时前
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
即时国际
19小时前
本湾水产荃湾店结业！开业约6年主打海鲜「即买即煮」 全港仅余2分店 网民分析结业原因
本湾水产荃湾店结业！开业约6年主打海鲜「即买即煮」 全港仅余2分店 网民分析结业原因
饮食
17小时前
张家辉红馆后台爆笑片流出 狂摸张学友：实实净净 获陈奕迅评为实力派歌手 刘德华爆「秘密」
张家辉红馆后台爆笑片流出 狂摸张学友：实实净净 获陈奕迅评为实力派歌手 刘德华爆「秘密」
影视圈
9小时前
日本服务神话破灭？港人大阪食火锅遭驱赶「抢钱」 网民爆餐厅疑设「阴阳餐牌」：见讲广东话即换｜Juicy叮
日本服务神话破灭？港人大阪食火锅遭驱赶「抢钱」 网民爆餐厅疑设「阴阳餐牌」：见讲广东话即换｜Juicy叮
时事热话
19小时前
00:51
黑雨｜沙田迎大暴雨 港铁大围站梯间变瀑布 职员忙于扫水清理
突发
10小时前
行李标签点撕先最轻松？机场地勤亲授拆除秘技 网民大赞实用：我系唔识𠮶一群！
行李标签点撕先最轻松？机场地勤亲授拆除秘技 网民大赞实用：我系唔识𠮶一群！
旅游
15小时前
天气︱天文台晚上10时45分取消黄雨警告 黑雨曾维持一小时
社会
10小时前
关嘉敏自爆遭前辈拍档擅加「亲热戏」  崩溃委屈怕开工：拒绝唔到  点名一男星揭锡锡细节
关嘉敏自爆遭前辈拍档擅加「亲热戏」  崩溃委屈怕开工：拒绝唔到  点名一男星揭锡锡细节
影视圈
19小时前