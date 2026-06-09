国际赛｜阿根廷黄龙直「岛」 让3球敲和着数

阿根廷 VS 冰岛

Now 630/618台周三早上9:00直播

推介：让球主客和 [-3] 和

踏上世界杯卫冕之路的阿根廷，除球王美斯以外，其实另有高质杀手，在决赛周前最后一场热身赛中，射顺脚风正合时宜。阿根廷有从不保留的翼锋基利安奴施蒙尼带动，势于明早中立场友赛赢到弱旅冰岛3球，让球主客和开出主队让3球的「和」十分值博。

阿根廷上届战术完全以美斯作绝对核心，最终成功夺冠，固然已证明成功。但今届美斯已届38岁黄昏之龄，身边「保镳」如迪保罗及奥达文迪等又再老4岁，活力顿成疑问，加上卫冕身分必被各路人马重点招呼，故必须有一套美斯缺阵时的B计划。

犹幸，阿根廷在去年三月外围赛主场4:1大炒巴西，当时正正就是美斯缺阵，反而球队发挥相当淋漓尽致，并将对手攻门次数压制至3射1中，可见没有球王的阵容，同样是一支顶级球队。预料阿根廷今场友赛冰岛，会继续让刚伤愈的球王休息，翼锋基利安奴施蒙尼正好大踢身价波。这位马德里体育会翼锋一向以拚搏见称，但近期连射术都有进步，上场交出一记入球助阿根廷友赛2:0击败洪都拉斯，故今场必可继续施展其粗中带幼的踢法，将甜蜜的烦恼交给教练史卡朗尼。

冰岛上场作客日本虽然仅输0:1，不过中目标攻门只有2次，比对手少5次，更没有创造任何黄金机会，攻力疲弱，势难抵挡锋线卡士更强的阿根廷。让球主客和开出主队让3球的「和」有4.35倍，分头和味值得一博。加利李尔