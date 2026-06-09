Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

国际赛｜阿根廷黄龙直「岛」 让3球敲和着数

波盘王
更新时间：07:00 2026-06-09 HKT
发布时间：07:00 2026-06-09 HKT

阿根廷 VS 冰岛
Now 630/618台周三早上9:00直播
推介：让球主客和 [-3] 和

踏上世界杯卫冕之路的阿根廷，除球王美斯以外，其实另有高质杀手，在决赛周前最后一场热身赛中，射顺脚风正合时宜。阿根廷有从不保留的翼锋基利安奴施蒙尼带动，势于明早中立场友赛赢到弱旅冰岛3球，让球主客和开出主队让3球的「和」十分值博。

阿根廷上届战术完全以美斯作绝对核心，最终成功夺冠，固然已证明成功。但今届美斯已届38岁黄昏之龄，身边「保镳」如迪保罗及奥达文迪等又再老4岁，活力顿成疑问，加上卫冕身分必被各路人马重点招呼，故必须有一套美斯缺阵时的B计划。

犹幸，阿根廷在去年三月外围赛主场4:1大炒巴西，当时正正就是美斯缺阵，反而球队发挥相当淋漓尽致，并将对手攻门次数压制至3射1中，可见没有球王的阵容，同样是一支顶级球队。预料阿根廷今场友赛冰岛，会继续让刚伤愈的球王休息，翼锋基利安奴施蒙尼正好大踢身价波。这位马德里体育会翼锋一向以拚搏见称，但近期连射术都有进步，上场交出一记入球助阿根廷友赛2:0击败洪都拉斯，故今场必可继续施展其粗中带幼的踢法，将甜蜜的烦恼交给教练史卡朗尼。

冰岛上场作客日本虽然仅输0:1，不过中目标攻门只有2次，比对手少5次，更没有创造任何黄金机会，攻力疲弱，势难抵挡锋线卡士更强的阿根廷。让球主客和开出主队让3球的「和」有4.35倍，分头和味值得一博。加利李尔

最Hit
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
海外置业
14小时前
李家鼎提已故前妻施明落泪：我永远爱佢 怒斥长子李泳汉「畜生」 罕爆离婚真相与借钱有关
李家鼎提已故前妻施明落泪：我永远爱佢 怒斥长子李泳汉「畜生」 罕爆离婚真相与借钱有关
影视圈
9小时前
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
即时国际
17小时前
本湾水产荃湾店结业！开业约6年主打海鲜「即买即煮」 全港仅余2分店 网民分析结业原因
本湾水产荃湾店结业！开业约6年主打海鲜「即买即煮」 全港仅余2分店 网民分析结业原因
饮食
16小时前
张家辉红馆后台爆笑片流出 狂摸张学友：实实净净 获陈奕迅评为实力派歌手 刘德华爆「秘密」
张家辉红馆后台爆笑片流出 狂摸张学友：实实净净 获陈奕迅评为实力派歌手 刘德华爆「秘密」
影视圈
7小时前
日本服务神话破灭？港人大阪食火锅遭驱赶「抢钱」 网民爆餐厅疑设「阴阳餐牌」：见讲广东话即换｜Juicy叮
日本服务神话破灭？港人大阪食火锅遭驱赶「抢钱」 网民爆餐厅疑设「阴阳餐牌」：见讲广东话即换｜Juicy叮
时事热话
18小时前
00:51
黑雨｜沙田迎大暴雨 港铁大围站梯间变瀑布 职员忙于扫水清理
突发
9小时前
天气︱天文台晚上10时45分取消黄雨警告 黑雨曾维持一小时
社会
9小时前
关嘉敏自爆遭前辈拍档擅加「亲热戏」  崩溃委屈怕开工：拒绝唔到  点名一男星揭锡锡细节
关嘉敏自爆遭前辈拍档擅加「亲热戏」  崩溃委屈怕开工：拒绝唔到  点名一男星揭锡锡细节
影视圈
18小时前
行李标签点撕先最轻松？机场地勤亲授拆除秘技 网民大赞实用：我系唔识𠮶一群！
行李标签点撕先最轻松？机场地勤亲授拆除秘技 网民大赞实用：我系唔识𠮶一群！
旅游
13小时前