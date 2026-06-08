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国际赛｜猛将复出 西班牙大胜有「秘」笈

波盘王
更新时间：08:00 2026-06-08 HKT
发布时间：08:00 2026-06-08 HKT

秘鲁 VS 西班牙
Now630周二早上10:00直播
推介：波胆0:4及0:5

西班牙明早将于墨西哥中立场对南美弱旅秘鲁作世界杯前最后热身，两军实力是差天共地。西班牙上仗友赛与埃及打和，明显志在热身，未有派出最强阵容。今仗作为大赛前的最后检阅，狂牛在外围赛的首席射手奥耶沙巴尔可望复出领军，锋线保证火力十足。预料狂牛今场仍足以大胜对手，推介波胆0:4及0:5。

西班牙整体阵容身价与世界排名均远凌驾于秘鲁，双方实力差距可谓几何级别。狂牛上仗友赛虽仅打和埃及，但明显志在热身以避免受伤，主帅未有派出最强阵容应战。今仗首席射手奥耶沙巴尔复出足成关键，这名锋将在外围赛表现光芒四射，个人为球队轰入6球兼有4个助攻，总数为队中第一人。其出色的走位与门前把握力，在狂牛阵中无可替代。有其在阵势必轻易撕破对手防线，绝对是狂牛数胡的最大保证。

秘鲁欺善怕恶

秘鲁近年青黄不接，近绩极差。在近期国际赛败仗连连，仅胜的对手皆为排名过百的弱队，赢波含金量极低。球队防线漏洞百出，前场欠缺反击板斧，面对默契十足的狂牛，绝对不足以对西班牙造成任何阻力，今场注定大败。马高
 

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