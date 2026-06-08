国际赛｜法国粒粒皆星 大胜无「兰」度

法国 VS 北爱尔兰

香港时间周二凌晨3:10开赛

推介：让球主客和 [-2] 主胜

法国上仗虽仅负科特迪瓦，但组织仍见极佳质素，加上坐拥身价逾8亿欧罗的锋线，尤其翼锋米高奥利斯表现恐怖，今晚友赛定能领军大数北爱尔兰，推介让球主客和让两球「主胜」。

法国上仗对科特迪瓦最终饮恨落败，但整体表现绝非一无是处，面对刻意压缩防线的科特迪瓦，法国在大部分时间仍能主导比赛节奏，并凭借流畅的组织配合，多次创造具威胁埋门机会。事实上，法国锋线质素超群，单计前锋线的身价已合共逾8亿欧元，如此豪华的攻击群绝对是任何防线的噩梦。尽管上仗稍欠运气，但球队整体的实力和级数仍远超今场对手北爱尔兰。法国群星今仗誓必全力数胡以吐乌气。

今仗法国队的最大杀着，必定是状态弗到漏油的拜仁慕尼黑翼锋米高奥利斯。这位新星今季在德甲联赛的表现八面玲珑，以极强突破能力及精准传送全面统治整个联赛，亦压倒队友哈利卡尼成为应届德甲最佳球员。这名年仅今季联赛合共上阵32场，交出15个入球及19次助攻的惊人双双成绩表，连同在欧联和杯赛的数字，入球和助攻皆逾20球。奥利斯不仅个人突破能力锐利，其创造力和跟队友的配合度亦佳；他在前场的触球次数、射门命中率及创造机会数字，均在同位置球员中名列前茅。无论是落底传中，还是切入中路与队友进行撞墙短传，都能瞬间撕破对手防线，今仗势成对手防线的巨大梦魇。

北爱尔兰没打入决赛周，今仗几乎只为对手热身而来，战意难免较为薄弱。在两军实力极度悬殊的情况下，预计北爱尔兰今仗只能排出密集阵型全军退守。尽管刻意死守，但双方在身体条件和质素上的巨大距离，仍难以抹除，防线恐难逃一劫。马高