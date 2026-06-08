Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

国际赛｜法国粒粒皆星 大胜无「兰」度

波盘王
更新时间：07:00 2026-06-08 HKT
发布时间：07:00 2026-06-08 HKT

法国 VS 北爱尔兰
香港时间周二凌晨3:10开赛
推介：让球主客和 [-2] 主胜

法国上仗虽仅负科特迪瓦，但组织仍见极佳质素，加上坐拥身价逾8亿欧罗的锋线，尤其翼锋米高奥利斯表现恐怖，今晚友赛定能领军大数北爱尔兰，推介让球主客和让两球「主胜」。

法国上仗对科特迪瓦最终饮恨落败，但整体表现绝非一无是处，面对刻意压缩防线的科特迪瓦，法国在大部分时间仍能主导比赛节奏，并凭借流畅的组织配合，多次创造具威胁埋门机会。事实上，法国锋线质素超群，单计前锋线的身价已合共逾8亿欧元，如此豪华的攻击群绝对是任何防线的噩梦。尽管上仗稍欠运气，但球队整体的实力和级数仍远超今场对手北爱尔兰。法国群星今仗誓必全力数胡以吐乌气。

今仗法国队的最大杀着，必定是状态弗到漏油的拜仁慕尼黑翼锋米高奥利斯。这位新星今季在德甲联赛的表现八面玲珑，以极强突破能力及精准传送全面统治整个联赛，亦压倒队友哈利卡尼成为应届德甲最佳球员。这名年仅今季联赛合共上阵32场，交出15个入球及19次助攻的惊人双双成绩表，连同在欧联和杯赛的数字，入球和助攻皆逾20球。奥利斯不仅个人突破能力锐利，其创造力和跟队友的配合度亦佳；他在前场的触球次数、射门命中率及创造机会数字，均在同位置球员中名列前茅。无论是落底传中，还是切入中路与队友进行撞墙短传，都能瞬间撕破对手防线，今仗势成对手防线的巨大梦魇。

北爱尔兰没打入决赛周，今仗几乎只为对手热身而来，战意难免较为薄弱。在两军实力极度悬殊的情况下，预计北爱尔兰今仗只能排出密集阵型全军退守。尽管刻意死守，但双方在身体条件和质素上的巨大距离，仍难以抹除，防线恐难逃一劫。马高

最Hit
黎志伟摄
天文台早上5时取消黄雨警告 一度挂红雨2.5小时 今明料雨势仍颇大
突发
3小时前
94岁胡枫红馆演唱会破健力士纪录 刘德华、张学友、陈奕迅等逾20巨星撑修哥 张家辉惹全场爆笑
02:59
94岁胡枫红馆演唱会破健力士纪录 刘德华、张学友、陈奕迅等逾20巨星撑修哥 张家辉惹全场爆笑
影视圈
10小时前
屯门大叔ATM前手揸大叠$500险中伏 醒目女与路人一秒对望 联手截击拯救准苦主｜Juicy叮
屯门大叔ATM前手揸大叠$500险中伏 醒目女与路人一秒对望 联手截击拯救准苦主｜Juicy叮
时事热话
16小时前
胡枫演唱会2026｜94岁修哥开骚破纪录 红馆设十围酒席群星到贺 曾志伟预约胡枫百岁个唱再做嘉宾
胡枫演唱会2026｜94岁修哥开骚破纪录 红馆设十围酒席群星到贺 曾志伟预约胡枫百岁个唱再做嘉宾
影视圈
11小时前
极致网购 将军澳湿透快递跌出「两条嘢」 网民看清真身极错愕：连「XX」都要买落嚟！？｜Juicy叮
极致网购 将军澳湿透快递跌出「两条嘢」 网民看清真身极错愕：连「XX」都要买落嚟！？｜Juicy叮
时事热话
21小时前
薛家燕公益金骚连讲两次「张国荣姐姐」  激罕跳线网民叹：咁辛苦做乜  骚前出意外险撞爆鼻
薛家燕公益金骚连讲两次「张国荣姐姐」  激罕跳线网民叹：咁辛苦做乜  骚前出意外险撞爆鼻
影视圈
17小时前
00:06
深水埗车祸│天眼直击私家车转弯直撞2女撼地舖 一人被夹铁闸之间
突发
6小时前
新皇岗口岸懒人包｜最快7月底试行！一地两检5分钟通关/24小时开放/接驳交通巴士、小巴／深圳地铁一文睇清
新皇岗口岸懒人包｜最快7月底试行！一地两检5分钟通关/24小时开放/接驳交通巴士、小巴／深圳地铁一文睇清
旅游
21小时前
前TVB花旦简佩筠罕露面 消失幕前29年从商血本无归 流产近乎不育 曾被封「最美陆无双」
前TVB花旦简佩筠罕露面 消失幕前29年从商血本无归 流产近乎不育 曾被封「最美陆无双」
影视圈
23小时前
住公屋仅10年即交回！港爸210呎蜗居大翻身 极速「结婚生仔买楼」 网民全跪：太本事｜Juicy叮
住公屋仅10年即交回！港爸210呎蜗居大翻身 极速「结婚生仔买楼」 网民全跪：太本事｜Juicy叮
时事热话
19小时前