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国际赛 | 最强黑马高「哥」猛进 必捧挪威客胜

波盘王
更新时间：07:00 2026-06-07 HKT
发布时间：07:00 2026-06-07 HKT

挪威火力可谓欧洲最强，上仗谈笑用兵下依然轻松以3:1击败对手瑞典，足证世界杯最强黑马的地位。该队阵中有大量年轻新星等待上位，其中效力葡超宾菲加的左翼舒捷尔达鲁普进步神速，值得留意。今仗在纽约的中立场对世界排名第8摩洛哥时，挪威仍被庄家看好，主客和简单取客胜。马高

挪威新星涌现半力轻取瑞典

挪威在欧洲区外围赛以场均4.6球的火力冠绝整个欧洲，实力不容忽视，更被外界视为世界杯最强黑马。上仗友赛对瑞典时，全场收起马田奥迪哥特和艾宁夏兰特两位超级球星，仍以3:1轻取对手，证明其副选实力仍强。左翼舒捷尔达鲁普今季在球会教练摩连奴的调教下进步明显，于联赛和欧联共交出10个入球和6个助攻。这名小将侵略性和创造力俱备，今场极大机会上阵争取表现，绝对值得留意。

摩洛哥冠军有水份

摩洛哥的非洲国家杯冠军身分和世界排名第8皆有水份，尤其今场在中立场出战，面对世界排名仅34位的挪威居然需要受让，足见操盘手对其极度信心不足。这支球队今仗绝对不值得被看好，支持客队更明智。

 

马高推介

主客和 客胜
摩洛哥 0:2 挪威
香港时间周一凌晨3:00开赛

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