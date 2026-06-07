国际赛 | 希腊质高态勇 「主胜」最有「利」

希腊上仗作客逼和强阵出击的瑞典，尽显高超质素及火热状态，凭近况极佳的翼锋索利斯，势必撕破起用青年军的意大利防线。希腊整体实力必远胜对手，今仗可望在主场大胜一场，推介让球主客和让一球「主胜」。马高

希腊各赛表现绝不失礼，主场威力更是不容小觑，外围赛3次作东录2胜1负共入8球，连防守见称的苏格兰亦在此3度失手。希腊上仗作客友赛杀入世界杯决赛周的瑞典，在对手认真作战下依然能交出好表现，全场不落下风，最终凭马苏拉斯补时阶段入球，以2:2逼和这支北欧劲旅。今仗回师主场出击，这份亮眼数据足以证明球队具备优厚实力与级数，有力主宰赛事大局。

希腊要争取入球破关，首选必然是翼锋索利斯。这位24岁进攻核心今季在联赛的表现八面玲珑，为布鲁日交出17个入球及23次助攻的惊人数据。更恐怖的是，索利斯近况完全着火，个人连续10场比赛皆能交出入球或助攻，期间合共轰入7个入球并交出9次助攻，是全欧洲最炙手可热的新星。这位左翼锋不仅射术精湛，其致命传送同样极具威胁，全季共创造135次致命机会。面对阵容天残地缺且星味欠奉的意大利防线，状态大勇的索利斯绝对能予取予携。

意大利点兵青年军为主

反观对手意大利，上仗友赛面对鱼腩部队卢森堡，全场取得15次射门下最终仅凭小将艾斯普薛图的头槌小胜一球，进攻表现令人相当失望。球队今期点兵人脚近乎全为U21青年军提升，实质只是为了应对国内对于蓝军再次失落世界杯决赛周的政治性回应，做法极为虚伪。这支经验尚浅且默契不足的意大利，级数上根本难跟全队大熟大勇且战术成熟的希腊相比，今场作客实在难逃大败厄运。

马高推介

让球主客和 [-1] 主胜

希腊 3:0 意大利

香港时间周一凌晨3:00开赛