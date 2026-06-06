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国际赛 | 波斯尼亚擅急攻 擸埋士「巴拿」揿住砌

波盘王
更新时间：07:00 2026-06-06 HKT
发布时间：07:00 2026-06-06 HKT

虽然波斯尼亚以韧力著称，但长传急攻亦有一手，队中有助攻力强的翼卫阿马达迪不断传中，有力于今晚友赛在中立场对巴拿马时，由头赢到尾，半全场「客-客」合情合理，诚意推介。加利李尔

波斯尼亚已各赛直落7场不败，早前在世杯外附加赛4强与决赛均凭互射12码晋级，包括爆冷淘汰大部分时间少打一人的意大利，可见韧力十足。特别留意，波斯尼亚上场友赛虽然只能主场闷和北马其顿，不过该仗迪斯高及哥拉辛拿斯两位名将皆无上阵，未能反映真正实力。


人脚上，波斯尼亚有带刀侍卫阿马达迪在阵，面对巴拿马胜算再高一筹。这位效力宾菲加的右翼卫出击力甚强，联赛场均1.61次成功盘扭，比葡超9成的后卫还要多，附加赛决赛对意大利一役，个人更创造6次机会成全场最多，其助攻威胁必可助波斯尼亚早开纪录。尤其考虑到巴拿马对上两场共失8球，防线不堪一击，半全场「客-客」属合理之选。

加利李尔推介

半全场「客-客」
香港时间周日凌晨3:00开赛

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