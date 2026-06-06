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国际赛 | 全民皆兵够积极 森巴旋风卷起尘「埃」

波盘王
更新时间：07:00 2026-06-06 HKT
发布时间：07:00 2026-06-06 HKT

巴西上场热身赛大胜，不但士气大振，更令阵中副选的积极程度更胜一筹，令大军名单的质疑一扫而空。森巴兵团有力争表现的中场卢卡斯柏基达穿针引线，势于明早在中立场的友赛中，与猛将归队的埃及你来我往，入球大细2.5球的「大」稳开，可作全日重心。加利李尔

上仗大胜让批评者收口

巴西决赛周点兵，选尼马而舍祖奥柏度，一度令球迷质疑安察洛堤选人太著重名气而漠视状态，犹幸刚周一主场6:2大胜巴拿马，令批评者收声。除六个入球由不同球员贡献外，当中4球更是后备兵交出，足证森巴兵团的26人大军，各人实力不相上下，甚至副选的进攻球员更有饥饿感。惟后防失两球予巴拿马，即使其中一球只是改变方向的乌龙球，但其实对手并没有创造任何黄金机会，可见后防仍未达最高水平。

今届世界杯决赛周增加了一轮32强赛事，副选状态的重要程度大大提升，卢卡斯柏基达必定把握机会证明自己能力。这位已回流巴甲法林明高的28岁中场，上场大炒巴拿马一役仅后备上阵45分钟，就交出一记香蕉式远射入球，另以一记长传笠过两名守卫交出助攻，森巴味满泻。柏基达近期受访时，对3年前因受英足总调查而未能加盟曼城仍耿耿于怀，故这位前韦斯咸中场一定会尽力争取表现，博取再次外流欧洲大球会的机会。

同是决赛周队伍的埃及，上场友赛虽然1:0小胜俄罗斯，不过皇牌翼锋穆罕默德沙拿并未落场，今仗如无意外将复任正选，锋线级数大大提升。预料今场双方攻力都有保证，入球大细2.5球的「大」十分稳阵，单头或过关皆宜。

加利李尔推介
巴西 2:1 埃及
半场：1:0
Now 630台周日早上6:00直播

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