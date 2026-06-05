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国际赛｜巴拉圭级数超班 两波胆必「尼」料

波盘王
更新时间：08:00 2026-06-05 HKT
发布时间：08:00 2026-06-05 HKT

巴拉圭 VS 尼加拉瓜
香港时间周六早上6:15开赛
推介：波胆3:0及4:0

巴拉圭世界排名第40位，在南美洲区实力未算强，但整体实力仍远高于世界排名仅131位的尼加拉瓜。球队阵中前中后三线皆有在欧洲顶级联赛落户的球员。其中效力白礼顿的中场迪亚高高美斯在英超进步明显，今季在各赛为球会射入10球，后上攻门能力强，今仗友赛可领军轻取对手以壮行色，推介波胆3:0及4:0。

巴拉圭目前排在世界第40位，整体而言在南美洲区实力未算强，但对比之下实力仍远高于世界排名仅131位的尼加拉瓜。巴拉圭国家队阵容具备相当质素与深度，例如在法甲揾食的前锋安斯素等。而核心中场迪亚高高美斯在英超进步明显，今季在各赛为球会射入10球，势必带领球队主宰整场比赛节奏。

客军尼加拉瓜近期战绩持续低迷，过去5场赛事中仅得1胜，胜率低至两成。阵中球员大多效力本土联赛，缺乏高水平赛事经验，导致尼加拉瓜实力和斗志欠奉。面对人脚充裕的巴拉圭，今仗只能成为对手在决赛周前提升士气的道具，实难制造出任何爆冷赛果。马高

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