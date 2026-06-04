国际赛｜墨国神锋劲过C朗 「主胜」如食生「塞」

墨西哥 VS 塞尔维亚

香港时间周五早上10:00开赛

推介：让球主客和 [-1] 主胜

中北美洲一哥墨西哥贵为世界杯主办国，近7场赛事保持不败，热身赛成为球队磨合的最佳机会，战意十足。考虑到近期热身赛中，主办国或决赛周队伍对阵非决赛周队伍的赛果更一面倒占优，加上墨国射手祖利安基洛尼斯今季狂轰33球，力压C朗拿度成为沙特职神射手，把握力强，今仗友赛主场势领军轻取塞尔维亚兼赢多于一球。推介让球主客和主让一球「主胜」。

近期国际赛中主办国或决赛周队伍面对非决赛周球队时，赛果往往呈一面倒之势，美国、加拿大分别击败对手。中北美洲一哥墨西哥作为今届主办国之一，近7战亦录5胜2和的不败佳绩，热身赛正成为球队磨合阵容及演练战术的最佳机会，众将战意十足。加上阵中射手祖利安基洛尼斯状态火热，他今季于沙特职狂轰33球，成功力压攻入28球的巨星C朗拿度，荣膺沙特职神射手殊荣。这位锋将把握力惊人，今仗大可挂帅破敌。

相比之下，未能跻身决赛周的塞尔维亚球员斗志成疑。球队近期防线漏洞百出，近5战共失9球，防守表现疲弱。若然在今场友赛中早段失球，球队随时崩盘，明显欠缺战意下实难与主队抗衡。马高