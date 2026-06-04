国际赛｜作东绝不「希」场 瑞典仅胜值博

瑞典 VS 希腊

Now618、630台周五凌晨1:00直播

推介：让球主客和 [-1] 和

虽然瑞典上场被挪威技术性击倒，但有刚出战完欧联决赛的皇牌射手约基利斯强势归队，加上出征世杯前必求一胜以振奋士气，今场主场迎战一向作客成绩不佳的希腊有力小胜一球，让球主客和不妨直取主队让一球的「和」。

瑞典日前在友赛以1:3负于欧洲攻力最强的挪威，败不足辱。球队早前在世界杯附加赛决赛中展现出极强的韧性，以3:2力压早前能跟强队荷兰分庭抗礼的波兰，控球率更是仅得33%的劣势，仍能赢波可见斗志可嘉。今仗在斯德哥尔摩进行的热身赛，为大军出发前往北美世界杯前最后一次检阅，定必在主场球迷面前力求以胜利壮行色。

瑞典能顺利杀入今届世界杯决赛周，效力阿仙奴的27岁前锋约基利斯绝对是头号功臣，这名射手在阵中无可代替，几乎以一己之力带领瑞典闯入决赛周。

在附加赛4强对乌克兰时，瑞典全场控球率虽仅得32%，但约基利斯个人包办3球上演帽子戏法，助球队以3:1赢波。其后决赛火并波兰，双方激战至2:2之际，又是这名阿仙奴射手在88分钟挺身而出，攻入奠胜球，以3:2力克对手。这两场生死战足证他在国家队举足轻重。今季他在英超亦交出14个入球，状态十足，今仗有他压阵势必大幅提升瑞典胜算。

希腊友赛乏战意

世界排名第47位的希腊虽具备高进攻天赋，但友赛和作客往往欠缺战意。希腊近两仗友赛分别以0:1不敌巴拉圭及0:0闷和匈牙利，录得1和1负兼未有入球的劣绩，前线严重哑火。未能晋身世界杯的希腊已无欲无求，今仗作客斯德哥尔摩难寄厚望。马高