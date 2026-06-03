Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

国际赛 | 丹麦脆过曲奇 客胜够硬金「刚」不坏

波盘王
更新时间：07:00 2026-06-03 HKT
发布时间：07:00 2026-06-03 HKT


刚果民主共和国近仗展现出极强的防守力，失球极少，后防固若金汤。今次在中立场举行的友赛硬撼北欧球队丹麦，球队有扫荡力极强的中场悍将沙迪基坐镇，能有效破坏对手组织，足以助球队力拒丹麦来犯，推介让球受让一球/球半的「客胜」。马高

 

刚果防线稳健

刚果民主共和国的防守数据相当亮眼，近仗6仗只失2球，防线非常稳健。在早前的非洲国家杯决赛周中，球队更是场均预期失球第四少的球队，防守体系之严密，可见一斑。刚果民主共和国防线坚固，全赖中场沙迪基今季大熟大勇的发挥。这位年轻防守中场效力的新特兰，亦为英超中防守出色的球队。他在球会累积了丰富防守经验，加上强悍的扫荡力，于中场成功筑起第一道屏障，从而大幅减轻球队后防线所受的压力。

丹麦近期失球极多

相反，丹麦近期失球极多，在近5场各赛中合共失掉9球，当中面对苏格兰那役更失四球，防线明显存在隐患。再者，今仗只属友赛性质，丹麦球员或会稍欠战意，若球队在比赛中失球，未必足够动力追和或求胜，让一球球半的盘口，「客胜」值博率高。

马高推介

让球 [+1/+1.5] 客胜
丹麦 1:1 刚果民主共和国
香港时间周四凌晨2:00开赛

最Hit
李泳汉近照流出 被鼎爷闹爆兼脱离父子关系 神隐多时飞印度拜佛行径怪异 憔悴绕塔万圈
李泳汉近照流出 被鼎爷闹爆兼脱离父子关系 神隐多时飞印度拜佛行径怪异 憔悴绕塔万圈
影视圈
10小时前
18岁DSE生霸气宣布做保安 豪言「行少50年弯路」 被嘲浪费青春一句话神反击 网民赞人间清醒｜Juicy叮
18岁DSE生霸气宣布做保安 豪言「行少50年弯路」 被嘲浪费青春一句话神反击 网民赞人间清醒｜Juicy叮
时事热话
20小时前
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚  14岁美少女复制朱丽蒨神颜  文静有家教一举动见父女情深
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚  14岁美少女复制朱丽蒨神颜  文静有家教一举动见父女情深
影视圈
2026-06-01 15:30 HKT
六合彩︱1300万头奖搅珠结果出炉 即睇幸运儿系咪你！
社会
9小时前
翁金骅涉体罚学生｜消息：学生及家长拒绝报警及落口供 认为属纪律教育
01:39
翁金骅涉体罚学生｜消息：学生及家长拒绝报警及落口供 认为属纪律教育
突发
10小时前
枝记面家传结业！屹立半山半世纪 街坊难忘古法磨豉牛腩买少见少 店东近年已预告将低调退休
枝记面家传结业！屹立半山半世纪 街坊难忘古法磨豉牛腩买少见少 店东近年已预告将低调退休
饮食
14小时前
简慕华爆曾被非礼：只手摄入我条裤里面 两男借醉送上房欲强吻 拒潜规则被「封杀」
简慕华爆曾被非礼：只手摄入我条裤里面 两男借醉送上房欲强吻 拒潜规则被「封杀」
影视圈
10小时前
周润发、苗侨伟跑步铁胆变饭脚 相识逾40年情谊深厚 两人获赞保养得宜状态极佳
周润发、苗侨伟跑步铁胆变饭脚 相识逾40年情谊深厚 两人获赞保养得宜状态极佳
影视圈
8小时前
何超莲、何猷启庆生晒三房最新全家福  72岁三太陈婉珍素颜展真实状态  返璞归真一脸慈祥
何超莲、何猷启庆生晒三房最新全家福  72岁三太陈婉珍素颜展真实状态  返璞归真一脸慈祥
影视圈
2026-06-01 17:30 HKT
李家鼎首现身李泳豪YT频道 鼎爷赞细仔夫妇：佢哋对我太好 豪仔公开谈禁止爸爸做一事
李家鼎首现身李泳豪YT频道 鼎爷赞细仔夫妇：佢哋对我太好 豪仔公开谈禁止爸爸做一事
影视圈
12小时前