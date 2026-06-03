国际赛 | 丹麦脆过曲奇 客胜够硬金「刚」不坏



刚果民主共和国近仗展现出极强的防守力，失球极少，后防固若金汤。今次在中立场举行的友赛硬撼北欧球队丹麦，球队有扫荡力极强的中场悍将沙迪基坐镇，能有效破坏对手组织，足以助球队力拒丹麦来犯，推介让球受让一球/球半的「客胜」。马高

刚果防线稳健

刚果民主共和国的防守数据相当亮眼，近仗6仗只失2球，防线非常稳健。在早前的非洲国家杯决赛周中，球队更是场均预期失球第四少的球队，防守体系之严密，可见一斑。刚果民主共和国防线坚固，全赖中场沙迪基今季大熟大勇的发挥。这位年轻防守中场效力的新特兰，亦为英超中防守出色的球队。他在球会累积了丰富防守经验，加上强悍的扫荡力，于中场成功筑起第一道屏障，从而大幅减轻球队后防线所受的压力。

丹麦近期失球极多

相反，丹麦近期失球极多，在近5场各赛中合共失掉9球，当中面对苏格兰那役更失四球，防线明显存在隐患。再者，今仗只属友赛性质，丹麦球员或会稍欠战意，若球队在比赛中失球，未必足够动力追和或求胜，让一球球半的盘口，「客胜」值博率高。

马高推介

让球 [+1/+1.5] 客胜

丹麦 1:1 刚果民主共和国

香港时间周四凌晨2:00开赛