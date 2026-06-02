Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

国际赛｜入籍兵够撑 搏海地尾段追和

波盘王
更新时间：08:00 2026-06-02 HKT
发布时间：08:00 2026-06-02 HKT

海地 VS 纽西兰
香港时间周三早上8:00开赛
推介：半全场「客-和」

海地大量招揽血统兵，实力未如想像中弱，有英超新贵前锋威尔逊伊斯多领衔攻坚，明早友赛中立场面对新西兰时有力保住不败，半全场「客-和」十分值博。

作为前法国殖民地及法语系国家的海地，因实力不足而大量招揽血统兵，26人大军名单中只有10人在本土出生，主帅米列更是自2024年6月上任后，因国内局势不稳而从未踏足海地，归属感存疑。然而，海地3月友赛一球仅败同是世界杯决赛周分子的突尼西亚，及1:1赛和冰岛，近况未如想像中弱。效力英超神奇球队新特兰的前锋威尔逊伊斯多刚于3月成功从法国转籍，便立即在代表海地的第2场对冰岛一役交出入球，证明血统兵政策有即时作用。

新西兰常尾段失守

而世界排名第85的新西兰，是成为48支决赛周球队排名最低，对上5场各赛1胜1和3负共失8球，当中有6球在下半场失，4球更是在80分钟后，明显板凳深度不足，下半场换人后整体质素严重下降所致。预料主队即使落后亦有力尾段追和，半全场「客-和」扒冷恩物。加利李尔

最Hit
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚  14岁美少女复制朱丽蒨神颜  文静有家教一举动见父女情深
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚  14岁美少女复制朱丽蒨神颜  文静有家教一举动见父女情深
影视圈
16小时前
美孚站婆婆几十张「单程车飞」散落一地 网民揣测涉另类「逃票」 港铁回复实情竟然系咁？
社会
14小时前
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期 
生活百科
23小时前
21岁「播毒渣男」背景震撼！隐瞒性病兼连环出轨 多名少女中招染HPV性病 附性传播感染3大预防方法
21岁「播毒渣男」背景震撼！隐瞒性病兼连环出轨 多名少女中招染HPV性病 附性传播感染3大预防方法
医生教室
19小时前
东张西望丨「传性病渣男」惹全城公愤 衰咸湿堕天仙局遭三女围剿 受害人不幸惹致命病毒：真系会死
东张西望丨「传性病渣男」惹全城公愤 衰咸湿堕天仙局遭三女围剿 受害人不幸惹致命病毒：真系会死
影视圈
10小时前
广州白云机场T3航站楼廊桥。新华社
广州白云机场︱飞机降落行驶近1小时惹不满 网民：上周试过50分钟
即时中国
11小时前
外国不时有人讨论马桶座垫为何要弄成U型。 路透社
公厕马桶用U型座垫五大原因 唔止衞生仲有防盗功能？
即时国际
8小时前
世界杯2026，25场免费直播时间表一文睇清。
世界杯2026｜Viu TV 25场免费直播一文睇清 日本队「靓时间」开波有得睇 （附时间表）
足球世界
15小时前
葛民辉力推黄大仙「米芝莲」叉烧饭！㶶边叉烧配㶶边蛋赞「神之美食」 网民：果然系食家！
葛民辉力推黄大仙「米芝莲」叉烧饭！㶶边叉烧配㶶边蛋赞「神之美食」 网民：果然系食家！
饮食
18小时前
何超莲、何猷启庆生晒三房最新全家福  72岁三太陈婉珍素颜展真实状态  返璞归真一脸慈祥
何超莲、何猷启庆生晒三房最新全家福  72岁三太陈婉珍素颜展真实状态  返璞归真一脸慈祥
影视圈
14小时前