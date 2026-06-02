国际赛｜入籍兵够撑 搏海地尾段追和

海地 VS 纽西兰

香港时间周三早上8:00开赛

推介：半全场「客-和」

海地大量招揽血统兵，实力未如想像中弱，有英超新贵前锋威尔逊伊斯多领衔攻坚，明早友赛中立场面对新西兰时有力保住不败，半全场「客-和」十分值博。

作为前法国殖民地及法语系国家的海地，因实力不足而大量招揽血统兵，26人大军名单中只有10人在本土出生，主帅米列更是自2024年6月上任后，因国内局势不稳而从未踏足海地，归属感存疑。然而，海地3月友赛一球仅败同是世界杯决赛周分子的突尼西亚，及1:1赛和冰岛，近况未如想像中弱。效力英超神奇球队新特兰的前锋威尔逊伊斯多刚于3月成功从法国转籍，便立即在代表海地的第2场对冰岛一役交出入球，证明血统兵政策有即时作用。

新西兰常尾段失守

而世界排名第85的新西兰，是成为48支决赛周球队排名最低，对上5场各赛1胜1和3负共失8球，当中有6球在下半场失，4球更是在80分钟后，明显板凳深度不足，下半场换人后整体质素严重下降所致。预料主队即使落后亦有力尾段追和，半全场「客-和」扒冷恩物。加利李尔