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国际赛｜中坚掘起合「时」宜 克罗地亚细盘稳

波盘王
更新时间：07:00 2026-06-02 HKT
发布时间：07:00 2026-06-02 HKT

克罗地亚 VS 比利时
Now618、630台周三凌晨0:00直播
推介：入球大细[2.5]「细」

克罗地亚外围赛防守稳健，加上阵容已大定，势先以控制节奏为主。有年仅19岁的新星胡斯高域镇守后防下，今晚友赛主场势与比利时互相牵制，入球大细2.5球的「细」值得看高一线。

克罗地亚近年虽然屡次与大赛冠军擦身而过，但表现始终保持高水准，8场世杯外录7胜1和不败兼只失4球，极具说服力。即使3月友赛曾在美国中立场1:3不敌巴西，但该仗之前其实连续9场不败，稳定性一向不俗。

同时，主帅戴历已表明今仗会继续以3中坚阵式应战，明显以演练防守体系及保持阵形完整为首要目标，加上世界杯将近，双方均不希望有球员受伤，比赛节奏未必太快。

而克罗地亚防线人才辈出，继上届成名的加华度尔后，今届势轮到胡斯高域上位。这位热刺中坚年仅19岁，但今季外借德甲汉堡各赛上阵30场共入6球，以后卫身分十分难得，同时他的稳健防守不但助只属升班马的汉堡早早护级成功，更在只排第13位的球队入选德甲官方全季最佳阵容，实力毋庸置疑。

比利时锋线主力缺阵

至于比利时的王牌前锋卢卡古目前仍受肌肉伤患困扰，自3月后未再上阵，今场即使入选亦未必正选披甲，另外李安度杜沙特则因刚战罢欧联决赛而今场避战，锋线实力或有所不及。预料两军均以备战世界杯为目标，或较多集中测试阵式及轮换球员，未必会全力对攻，一于取入球大细2.5球的「细」。加利李尔

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