国际赛｜土耳其质高 两波胆饱餐一「顿」

土耳其 VS 北马其顿

香港时间周二凌晨1:30开赛

推介：波胆2:0及3:0

土耳其外围赛6场入17球，经近6场亦保持不败，翼锋耶迪斯作为队中外围赛射手，个人突破力亦强，今场友赛主场迎战北马其顿有力助球队争胜。推介波胆2:0及3:0。

土耳其向来在主场表现分外醒神，拥有极高的胜率，特别是面对实力弱的对手时，多能轻松大胜，在外围赛中分别以2:0和4:1击败保加利亚和格鲁吉亚，展现出足够的压制力。球队前线核心翼锋耶迪斯今季表现大熟大勇。在外围赛中，他个人已经成功射入4球，成为球队得分保证。耶迪斯不仅门前把握力出色，更是全队中突破力最强一人，凭借其出色的盘扭技巧与创造能力，今仗绝对可领军轻胜，为主场球迷带来一场漂亮的大捷。

客军北马其顿的近况则令人感到担忧，在各项赛事中已近7场不胜的低谷，球队整体士气低迷，攻防两端均出现了严重问题。实力有限，今次作客出战恐怕只能输少当赢。马高