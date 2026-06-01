Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

国际赛｜土耳其质高 两波胆饱餐一「顿」

波盘王
更新时间：17:29 2026-06-01 HKT
发布时间：17:29 2026-06-01 HKT

土耳其 VS 北马其顿
香港时间周二凌晨1:30开赛
推介：波胆2:0及3:0

土耳其外围赛6场入17球，经近6场亦保持不败，翼锋耶迪斯作为队中外围赛射手，个人突破力亦强，今场友赛主场迎战北马其顿有力助球队争胜。推介波胆2:0及3:0。

土耳其向来在主场表现分外醒神，拥有极高的胜率，特别是面对实力弱的对手时，多能轻松大胜，在外围赛中分别以2:0和4:1击败保加利亚和格鲁吉亚，展现出足够的压制力。球队前线核心翼锋耶迪斯今季表现大熟大勇。在外围赛中，他个人已经成功射入4球，成为球队得分保证。耶迪斯不仅门前把握力出色，更是全队中突破力最强一人，凭借其出色的盘扭技巧与创造能力，今仗绝对可领军轻胜，为主场球迷带来一场漂亮的大捷。

客军北马其顿的近况则令人感到担忧，在各项赛事中已近7场不胜的低谷，球队整体士气低迷，攻防两端均出现了严重问题。实力有限，今次作客出战恐怕只能输少当赢。马高

最Hit
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期 
生活百科
10小时前
「非常父母」在家分娩诞幼子 至今无出世纸 社福界指涉疏忽照顾：完全偏离常人做法
02:24
「非常父母」在家分娩诞幼子 至今无出世纸 社福界指涉疏忽照顾：完全偏离常人做法
社会
8小时前
九龙城72年潮菜老店「乐口福」遭批服务味道俱差！？内地博主食足$2,577嫌贵 店家发千字文反驳：分明是来找碴的
九龙城72年潮菜老店「乐口福」遭批服务味道俱差！？内地博主食足$2,577嫌贵 店家发千字文反驳：分明是来找碴的
饮食
2026-05-31 17:22 HKT
世界杯2026，25场免费直播时间表一文睇清。
世界杯2026｜Viu TV 25场免费直播一文睇清 日本队「靓时间」开波有得睇 （附时间表）
足球世界
1小时前
快餐店斩料加餸！港式烧味限时低至6折 $33起叹半斤叉烧/烧味三拼
快餐店斩料加餸！港式烧味限时低至6折 $33起叹半斤叉烧/烧味三拼
饮食
6小时前
刘德华老婆朱丽蒨罕现身平民超市  60岁真实皮肤状态零滤镜曝光  专注做一事贤良淑德
刘德华老婆朱丽蒨罕现身平民超市  60岁真实皮肤状态零滤镜曝光  专注做一事贤良淑德
影视圈
9小时前
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚  14岁美少女复制朱丽蒨神颜  文静有家教一举动见父女情深
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚  14岁美少女复制朱丽蒨神颜  文静有家教一举动见父女情深
影视圈
3小时前
21岁「播毒渣男」背景震撼！隐瞒性病兼连环出轨 多名少女中招染HPV性病 附性传播感染3大预防方法
21岁「播毒渣男」背景震撼！隐瞒性病兼连环出轨 多名少女中招染HPV性病 附性传播感染3大预防方法
医生教室
5小时前
出街食饭根本系交智商税？$35腿蛋治物价离地 大排档人均$300平民恩物变天价 神人抛「1客观数据」全场秒静｜Juicy叮
出街食饭根本系交智商税？$35腿蛋治物价离地 大排档人均$300平民恩物变天价 神人抛「1客观数据」全场秒静｜Juicy叮
时事热话
4小时前
何猷君奚梦瑶世纪婚礼晚宴相曝光 新娘半亿顶级钻石套装富气华贵 四太梁安琪携孙温馨合照
何猷君奚梦瑶世纪婚礼晚宴相曝光 新娘半亿顶级钻石套装富气华贵 四太梁安琪携孙温馨合照
影视圈
6小时前