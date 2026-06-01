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国际赛｜挪威攻力「特」强 两波胆最稳阵

波盘王
更新时间：17:30 2026-06-01 HKT
发布时间：17:30 2026-06-01 HKT

挪威 VS 瑞典
Now618、630台周二凌晨1:00直播
推介：波胆1:0及2:0

挪威在世界杯外围赛表现出色，凭借强大火力，强势出线决赛周。阵中主力射手艾宁夏兰特状态大勇，在今届外围赛上阵8场狂轰16球，展现恐怖入球能力。相反，对手瑞典近况低迷，已连续9场有失球，防线形同虚设。在挪威占有主场优势下，预计今仗能轻松击退对手，推介波胆1:0及2:0。

挪威在世杯外连场比赛大比数击败对手，包括以3:0和4:1两度大炒意大利，足证攻力锐利。而挪威在外围赛共入37球，场均入4.6球冠绝欧洲，即使比第2的比利时场均仍多1球，纵使近期友赛未见全力争胜，表现稍有保留，但考虑到欧洲主流球会赛事已基本完结，众将无需再为球会留力，备战态度必定较为积极，今仗坐镇主场出击值得看高一线。

挪威之所以能够以强势重返世界杯舞台，阵中超级射手艾宁夏兰特当然是个中关键。这位效力曼城的星级前锋，在世杯外的表现只能用恐怖来形容，个人在上阵的8场外围赛中合共轰入惊人的16球，场均高达2球，效率冠绝全欧。除了在国家队呼风唤雨，夏兰特在球会的表现同样无人能敌，他在刚完结的英超球季为曼城攻入27个联赛入球，个人第3度夺得英超神射手殊荣，状态正处于巅峰。

基奥基尼斯未归队

客军瑞典近期在世界杯外围赛的成绩欠佳，整体实力一般。球队防守极度不稳，近9战皆有失球，后防漏洞百出，难以全场抵挡挪威强攻。更雪上加霜的是，作为阵中头号球星的射手基奥基尼斯因出席欧联决赛目前仍未归队，其缺阵对瑞典的攻击力造成极大影响。马高

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