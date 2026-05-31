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比甲附加赛 | 对赛往绩有信心 亨克作客打「真」军

波盘王
更新时间：07:00 2026-05-31 HKT
发布时间：07:00 2026-05-31 HKT


及时止血的亨克，跟真特的对赛往绩完全上风，兼有状态大勇的翼锋伊东纯也在边路突袭，有力于今晚比甲欧霸附加赛作客时，力克颓势未止的真特，简单取主客和客胜即可。加利李尔

虽然客军亨克于比甲季后赛只征战欧协联争标组，但上场联赛作客2:0击败奥特海维利，除终止此前两场不胜颓势，并以1分之微力压标准列治，得以保住榜首身分杀入欧霸附加赛，可谓复勇及时。

伊东纯也近4战2入球加1助攻

数据上，亨克全季共创造110次黄金机会排比甲第2多，加上近6次各赛面对真特录4胜2和的不败战绩，今场根本无所畏惧。翼锋伊东纯也是亨克今场取分之匙，这位日本国脚对上4场各赛交出2入球1助攻，脚风颇顺，而且于3月3球大胜真特一役，伊东亦有交出一记助攻，克星味浓。

主队真特对上10场各赛录6和4负不胜，上场更作客0:5大败于布鲁日脚下，走势进一步下沉。再者，真特联赛场均拦截13.9次及共18次死球失守，皆属比甲最差，防守硬净程度严重不足，今场难言保住不失，主客和客胜稳开。

加利李尔推介
主客和 客胜
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